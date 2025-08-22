IT-актив "НЛМК" переведен на структуру "Румелко"

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - ООО "Центр корпоративных решений" (ЦКР), принадлежащее компании Владимира Лисина "Румелко", стало владельцем 100% ООО "НЛМК - Информационные технологии" (НЛМК-ИТ), сообщается в данных ЕГРЮЛ.

До сих пор владельцем компании было ПАО "НЛМК". Изменения были зарегистрированы 21 августа.

На запрос "Интерфакса" в НЛМК не смогли оперативно ответить.

Согласно годовой отчетности компании, в 2024 году выручка НЛМК-ИТ (создана в 2012 году, специализируется на IT-системах для металлургии), составила 4,8 млрд рублей против 3,6 млрд рублей годом ранее.

У ЦКР есть собственная "дочка" в этой сфере, учрежденная в 2020 году. Выручка ООО "ЦКР - Информационные технологии" в 2024 году составила 1,2 млрд рублей.