Первый вице-премьер РФ поручил проработать господдержку расширения НЭВЗ ТМХ

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Минпромторг РФ проработает вопрос софинансирования из федерального бюджета в 2026 году проекта по расширению мощностей Новочеркасского электровозостроительного завода (Ростовская область, НЭВЗ, входит в состав "Трансмашхолдинга", ТМХ).

Как сообщила пресс-служба правительства, такое поручение дал первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в ходе рабочей поездки в Ростовскую область.

Вопрос о поддержке проекта поднял врио губернатора области Юрий Слюсарь. "Компания реализует проект на 43 млрд руб., связанный с масштабированием и модернизацией производств, выходит на производство более 700 секций в год, выстраивает фактически новый технологический процесс и переходит на отечественные тяговые двигатели", - приводятся в сообщении слова врио главы региона.

Он отметил, что в рамках проекта предприятие заинтересовано в участии в государственно-частном партнерстве (ГЧП) с использованием формата капитального гранта.

Ранее о планах реализовать проект по расширению НЭВЗ в формате ГЧП говорил журналистам глава ТМХ Кирилл Липа. Он называл общую стоимость проекта на уровне 34-35 млрд руб., более половины из которых, как отмечал топ-менеджер, холдинг готов профинансировать самостоятельно. Он также пояснял, что речь идет об увеличении выпуска секций электровозов с действующих 500 до 750. Проект планируется начать в следующем году и реализовать в течение двух лет.

Новочеркасский электровозостроительный завод - крупный производитель магистральных и промышленных электровозов. Основная часть продукции изготавливается по заказу РЖД.

"Трансмашхолдинг" - крупнейший в РФ производитель подвижного состава для рельсового транспорта.

