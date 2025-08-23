Поиск

Мантуров поручил проработать введение ввозных пошлин на барьерную пленку для упаковки

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Минпромторг РФ проработает вопрос введения импортных пошлин в отношении барьерной пленки для пищевой промышленности. Соответствующее поручение дал первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в ходе рабочей поездки в Ростовскую область.

Как сообщила пресс-служба правительства, в рамках поездки Мантуров посетил производственную площадку компании "Атлантис-Пак", в настоящее время реализующей крупный инвестпроект по выпуску используемой в упаковке барьерной пленки.

В сообщении отмечается, что ранее значительная доля такой продукции поставлялась из-за рубежа, с вводом новых мощностей "Атлантис-Пак" спрос на внутреннем рынке будет полностью закрыт за счёт отечественного производства.

Для поддержки внутреннего производства Мантуров поручил Минпромторгу проработать вопрос введения пошлин на аналогичную продукцию из недружественных стран, сообщил кабинет министров.

"Атлантис-Пак" входит в тройку крупнейших производителей пластиковой оболочки на глобальном рынке и поставляет свою продукцию на экспорт. На сегодняшний день компанией выполнено два из трех этапов инвестиционного проекта. Сейчас мощности производства составляют 3,6 тыс. тонн продукции в год. В рамках третьего этапа запланирована установка двух новых линий по производству многослойной барьерной пищевой пленки мощностью 6,3 тыс. тонн в год.

