Мантуров поручил проработать введение ввозных пошлин на барьерную пленку для упаковки

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Минпромторг РФ проработает вопрос введения импортных пошлин в отношении барьерной пленки для пищевой промышленности. Соответствующее поручение дал первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в ходе рабочей поездки в Ростовскую область.

Как сообщила пресс-служба правительства, в рамках поездки Мантуров посетил производственную площадку компании "Атлантис-Пак", в настоящее время реализующей крупный инвестпроект по выпуску используемой в упаковке барьерной пленки.

В сообщении отмечается, что ранее значительная доля такой продукции поставлялась из-за рубежа, с вводом новых мощностей "Атлантис-Пак" спрос на внутреннем рынке будет полностью закрыт за счёт отечественного производства.

Для поддержки внутреннего производства Мантуров поручил Минпромторгу проработать вопрос введения пошлин на аналогичную продукцию из недружественных стран, сообщил кабинет министров.