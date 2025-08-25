"Коммерсантъ" сообщил о планах владельцев ритейлера "Рив Гош" продать бизнес

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Владельцы парфюмерно-косметического ритейлера "Рив Гош" планируют продать бизнес, основной претендент на актив - структуры "Севергрупп" Алексея Мордашова, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

По их сведениям, из "Рив Гош" выйдут все нынешние совладельцы (в том числе семья экс-совладельца "Юлмарта" Августа Мейера), кроме Ларисы Карабань - она может сохранить долю.

Один собеседник газеты считает, что сделка в финальной стадии и вскоре будет закрыта. В "Севергрупп" от комментариев отказались, в "Рив Гош" на вопросы издания не ответили.

Гендиректор "Infoline-Аналитики" Михаил Бурмистров оценивает стоимость бизнеса сети в 5-6 млрд рублей.

"Севергрупп" владеет активами в ритейле: сетью гипермаркетов "Лента", онлайн-ритейлером "Утконос", а также сетью магазинов косметики и товаров для дома "Улыбка радуги".

"Рив Гош" основана в 1995 году бывшими супругами Павлом и Ларисой Карабань. Сеть занимается дистрибуцией и продажей парфюмерии и косметики, в основном премиальной (стоимостью более 4 тысяч рублей). Под вывеской "Рив Гош" работает более 250 магазинов в 88 городах России. По данным Infoline, это пятый по обороту парфюмерно-косметический ритейлер России.

Операционная компания "Рив Гош" - ООО "Аромалюкс". Ее выручка, по данным СПАРК, в 2024 году снизилась на 6% к предшествующему году - до 37,4 млрд рублей, чистый убыток за год увеличился почти в 3 раза - до 1,5 млрд рублей. Кредиторская задолженность на конец 2024 года составляла 5,6 млрд рублей.

Сейчас 100% долей в "Аромалюкс" у кипрской Rive Gauche Group Ltd. В 2021 году ее основным владельцем была Инна Мейер (51%). Еще 25% были у панамской Octapan Investments S.A., бенефициарами которой считаются Павел и Лариса Карабань. 24% контролировала Lenka Investments Ltd, ранее связанная с основателем Finstar Financial Group Олегом Бойко.

Инна Мейер - жена Августа Мейера, бывшего совладельца сети "Юлмарт". В период с 2001 по 2011 год предприниматель был основным владельцем "Ленты", перешедшей под контроль структур Мордашова в 2019 году. В 2012-2023 годах Мейер участвовал в развитии сети "Улыбка радуги". Сделку по ее покупке "Лента" закрыла в прошлом году.

Один из источников "Коммерсанта" на рынке ритейла считает, что договоренность о продаже "Рив Гош" была достигнута еще в ходе обсуждения сделки с "Улыбкой радуги".