Поиск

Brent подорожала до $67,79 за баррель

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Цены на нефть умеренно поднимаются утром в понедельник после роста на предыдущей неделе.

К 8:13 по московскому времени октябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,06 (0,09%), до $67,79 за баррель. В прошлую пятницу Brent подорожала на 6 центов, $67,73 за баррель.

Октябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $0,05 (0,08%), до $63,71 за баррель. За предыдущую сессию контракт подорожал на $0,14 (0,22%), до $63,66 за баррель.

На прошлой неделе Brent подорожала на 2,9%, WTI - на 1,4%. Недельный рост был зафиксирован впервые с начала августа.

Участники рынка следят за ситуацией вокруг переговоров об урегулировании российско-украинского конфликта. В минувшую пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает как введение санкций против России, так и отказ от каких-то дальнейших мер.

Атака украинских беспилотников привела к возгоранию на экспортном терминале в Усть-Луге. Пожар на НПЗ в Новошахтинске, мощность которого составляет порядка 100 тысяч баррелей в сутки, продолжается четвертый день.

"Атаки Украины на объекты российской нефтяной инфраструктуры смещают риски для рынка в сторону повышения котировок", - отметил аналитик IG Тони Сикамор.

Поддержку мировым рынкам в конце прошлой недели также оказали заявления главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла, который отметил рост рисков для американского рынка труда в ходе выступления на экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле. "Изменение баланса рисков в экономике США может потребовать корректировки денежно-кредитной политики Федрезервом", - заявил он.

После таких заявлений оценка рынком вероятности снижения ключевой процентной ставки ФРС на сентябрьском заседании повысилась до 87,3%, по данным FedWatch.

Brent WTI ФРС США Новошахтинск Усть-Луга
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"КАМАЗ" отказался от перехода с сентября на трехдневную рабочую неделю

Новым CFO Segezha стал выходец из ЧТПЗ Дмитрий Муз

"Коммерсантъ" сообщил о планах владельцев ритейлера "Рив Гош" продать бизнес

"Коммерсантъ" сообщил о планах владельцев ритейлера "Рив Гош" продать бизнес

Ozon надеется за неделю восстановить сроки доставки в Москве и Петербурге

Суд сообщил, что Маск предлагал Цукербергу вместе купить OpenAI

Суд сообщил, что Маск предлагал Цукербергу вместе купить OpenAI

В Приморье на фоне перебоев с топливом на АЗС удвоили количество бензовозов

В Приморье на фоне перебоев с топливом на АЗС удвоили количество бензовозов
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7026 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости402 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2358 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске102 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });