Brent подорожала до $67,79 за баррель

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Цены на нефть умеренно поднимаются утром в понедельник после роста на предыдущей неделе.

К 8:13 по московскому времени октябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,06 (0,09%), до $67,79 за баррель. В прошлую пятницу Brent подорожала на 6 центов, $67,73 за баррель.

Октябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $0,05 (0,08%), до $63,71 за баррель. За предыдущую сессию контракт подорожал на $0,14 (0,22%), до $63,66 за баррель.

На прошлой неделе Brent подорожала на 2,9%, WTI - на 1,4%. Недельный рост был зафиксирован впервые с начала августа.

Участники рынка следят за ситуацией вокруг переговоров об урегулировании российско-украинского конфликта. В минувшую пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает как введение санкций против России, так и отказ от каких-то дальнейших мер.

Атака украинских беспилотников привела к возгоранию на экспортном терминале в Усть-Луге. Пожар на НПЗ в Новошахтинске, мощность которого составляет порядка 100 тысяч баррелей в сутки, продолжается четвертый день.

"Атаки Украины на объекты российской нефтяной инфраструктуры смещают риски для рынка в сторону повышения котировок", - отметил аналитик IG Тони Сикамор.

Поддержку мировым рынкам в конце прошлой недели также оказали заявления главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла, который отметил рост рисков для американского рынка труда в ходе выступления на экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле. "Изменение баланса рисков в экономике США может потребовать корректировки денежно-кредитной политики Федрезервом", - заявил он.

После таких заявлений оценка рынком вероятности снижения ключевой процентной ставки ФРС на сентябрьском заседании повысилась до 87,3%, по данным FedWatch.