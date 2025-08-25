Индексы МосБиржи и РТС снизились на 0,4% в начале основной сессии торгов

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов основной сессии на Мосбирже в понедельник демонстрирует умеренную негативную динамику blue chips на фоне возникшей геополитической неопределенности вокруг мирного урегулирования военного конфликта на Украине, факторами поддержки выступают улучшение внешней фондовой конъюнктуры и подросшая нефть (фьючерс на Brent поднялся до $67,8 за баррель) на сигналах от ФРС США. Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,4%, лидируют в откате акции "Аэрофлота" (-1,5%), "АЛРОСА" (-1,1%), "Русала" (-1,1%).

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2885,11 пункта (-0,4%), индекс РТС - 1125,54 пункта (-0,4%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 0,9%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 23 августа, составляет 80,7498 руб. (+49,5 копейки).

Подешевели также акции "Роснефти" (-0,9%), "Норникеля" (-0,9%), "ЛУКОЙЛа" (-0,8%), "Сургутнефтегаза" (-0,8% и -0,1% "префы"), "НЛМК" (-0,7%), "Татнефти" (-0,7%), "Московской биржи" (-0,6%), "МТС" (-0,6%), "ВК" (-0,6%), Сбербанка (-0,5% и -0,4% "префы"), "Северстали" (-0,5%), "НОВАТЭКа" (-0,5%), "Интер РАО" (-0,5%), ВТБ (-0,4%), "Газпрома" (-0,2%), "ММК" (-0,2%), "Т-Технологии" (-0,2%).

Подорожали акции "Группы компаний ПИК" (+2%), ПАО "Полюс" (+1,3%), АФК "Система" (+0,3%).

Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу в Белом доме, что перспективы украинского урегулирования станут более понятны через две недели. По его словам, он "не доволен всем", что имеет отношение к украинскому кризису.

Трамп заявил, что в случае неудачного исхода переговоров РФ и Украины его реакция будет зависеть от того, какая из сторон стала причиной этого, и были ли на это существенные причины. При этом Трамп не исключил как введение санкций против России в случае неудачи переговоров по Украине, так и отказа от каких-то дальнейших мер.

Президент РФ Владимир Путин заявил в пятницу, что с приходом Дональда Трампа на пост президента США "замаячил свет в конце тоннеля" в восстановлении отношений России и США; Путин надеется, что лидерские качества Трампа позволят добиться дальнейшего прогресса на этом пути.

В субботу телеканал NBC со ссылкой на источники сообщил, что администрация президента США не собирается отказываться от идеи мирного урегулирования на Украине. "Никто не собирается сдаваться", - цитирует телеканал неназванного представителя Совета национальной безопасности США. По словам источника, "президент очень ясно дал понять: если есть путь к дипломатическому урегулированию в ближайшей перспективе, то он хочет его использовать".

Днем ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в эфире NBC News, что на данный момент встреча президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского не запланирована. "Путин готов встретиться с Зеленским, когда повестка дня будет готова для саммита. Но пока эта повестка совсем не готова", - добавил он.

Россия и Украина в последние недели выражали готовность смягчить переговорные позиции для решения конфликта, заявил в воскресенье вице-президент США Джей Ди Вэнс. "Мы считаем, что добились за последние недели некоторых значительных уступок от обеих сторон", - сказал он в интервью NBC.

В частности, Вэнс предположил, что российская сторона "выражала готовность проявить гибкость по некоторым из ее основных требований". "РФ пояснила нам, какие условия считает важным выполнить для завершения войны", - добавил он. В то же время он предупредил, что РФ согласна внести изменения в свою позицию не по всем пунктам, а также признал, что переговорный процесс по украинскому кризису не всегда проходит гладко.

Также Вэнс подтвердил в воскресенье, что администрация США не будет размещать своих военных на украинской территории после завершения там конфликта.

Комментарии аналитиков

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Максим Абрамов, рынок акций РФ в минувшую пятницу подрос в рамках коррекции, но индекс МосБиржи не смог удержаться выше 2900 пунктов.

Сдерживающим фактором для восстановления отечественных акций продолжает оставаться неопределенность в отношении урегулирования конфликта на Украине - переговоры о встрече президентов России и Украины вновь были отложены. Москва настаивает на своих условиях, включая отказ Украины от вступления в НАТО и территориальные уступки. При этом президент США Дональд Трамп заявил о том, что, возможно, вскоре придется прибегнуть к "другим методам" для разрешения украинского кризиса. Что это за методы, пока не понятно, но не исключено, что речь опять пойдет о жестких антироссийских санкциях, считает аналитик.

Внешний фон для российского рынка в понедельник остается довольно благоприятным. С точки зрения теханализа, индекс МосБиржи на дневном графике откатился от уровня сопротивления 3000 пунктов. Ожидается продолжение снижения с ближайшей целью на поддержке 2850 пунктов, заключил Абрамов.

По оценке начальника отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгения Локтюхова, индекс МосБиржи в понедельник может вновь подпасть под давление продавцов. "Учитывая настораживающий геополитический новостной фон, поддерживающий консервативный настрой, рынок акций может начать неделю с усиления продаж и отката индекса МосБиржи, с перспективой теста ближайшей зоны поддержки 2840-2850 пунктов. В районе 2900-2915 пунктов формируется локальное сопротивление", - считает эксперт.

Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", на российском рынке акций в разгаре сезон корпоративных отчетов, на текущей неделе внимание инвесторов будет приковано к публикациям результатов ряда компаний за II квартал и I полугодие 2025 года, из которых можно будет сделать вывод о том, насколько они смогли адаптироваться к условиям высоких ставок в экономике. Если результаты покажут, что компаниям удается поддерживать маржинальность, это добавит оптимизма инвесторам на рынке акций.

Кроме того, на этой неделе Росстат опубликует данные по занятости за июль, помимо недельных данных по индексу потребительских цен и другой статистики. Жесткие условия на рынке труда представляют собой проинфляционный фактор, поэтому любые признаки смягчения условий добавят аргументов в пользу дальнейшего снижения ключевой ставки ЦБ, что также позитивно для рынка акций в среднесрочной перспективе, полагают эксперты.

В краткосрочной перспективе на рынке сохраняется импульс к дальнейшему восстановлению акций, несмотря на отступление индекса МосБиржи от 3000 пунктов. С технической точки зрения поддержкой выступает уровень 2850 по индексу МосБиржи, немногим ниже которого проходит 50-дневное скользящее среднее, тогда как целью выступает сопротивление в области 3000 пунктов, считают аналитики компании "Цифра брокер".

Руководитель направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов также отмечает, что техническая картина рынка не изменилась - поддержка остается все на тех же 2850 пунктах, а ближайшее сопротивление лежит в районе 2930 пунктов по индексу МосБиржи.

Направление рынка будет зависеть от политики. Украинский вопрос пока остается в подвешенном состоянии, но на следующей неделе будет значимое событие - визит президента РФ в Китай. Практически наверняка в Китае пройдут переговоры по нефти и газу. Поэтому спекулятивно настроенным инвесторам стоит прикупить акции "Роснефти", "Газпрома" и "НОВАТЭКа".

Стоит обратить внимание и на золото, у которого сформировалось довольно сильное сопротивление в районе $3460 за унцию. При этом снизу прослеживается восходящая линия поддержки. Таким образом, начинает прорисовываться фигура "сходящийся треугольник", отмечает Антонов.

В США индексы акций в минувшую пятницу выросли на 1,5-1,9%, причем Dow Jones (+1,9%) обновил максимум впервые с начала года на заявлениях председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, повысивших ожидания снижения базовой процентной ставки в сентябре.

Пауэлл, выступивший на экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле, где традиционно собираются главы ведущих мировых ЦБ, отметил растущие риски для американского рынка труда. "Изменение баланса рисков в экономике США может потребовать корректировки денежно-кредитной политики Федрезервом", - заявил он.

После таких заявлений оценка рынком вероятности снижения ключевой процентной ставки ФРС на сентябрьском заседании повысилась до 87,3%, по данным FedWatch.

В Азии в понедельник также наблюдается позитивная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 подрос на 0,4%, австралийский ASX Australia - на 0,1%, южнокорейский Kospi - на 1,3%, китайский Shanghai Composite - на 1,3%, гонконгский Hang Seng прибавляет 2,1%), слабо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы проседают на 0,1-0,2%).

Нефть

На нефтяном рынке утром в понедельник цены стабилизировались после роста на заявлениях Пауэлла, повысивших ожидания снижения ключевой ставки ФРС в сентябре.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве составила $67,77 за баррель (+0,1% и +0,1% в пятницу), октябрьская цена фьючерса на WTI - $63,71 за баррель (+0,1% и +0,2% в пятницу).

По итогам минувшей недели Brent подскочила на 2,9%, стоимость WTI - на 1,4%. Недельный рост был зафиксирован впервые с начала августа.

Участники рынка следят за ситуацией вокруг переговоров об урегулировании российско-украинского конфликта. В минувшую пятницу президент США Трамп заявил, что не исключает как введение санкций против России, так и отказ от каких-то дальнейших мер.

Тем временем атака украинских беспилотников привела к возгоранию на экспортном терминале в Усть-Луге. Пожар на НПЗ в Новошахтинске, мощность которого составляет порядка 100 тыс. баррелей в сутки, продолжается четвертый день.