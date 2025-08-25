Поиск

"ДОМ.РФ" поможет отреставрировать дом скульптора Николая Андреева

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Дом в Москве, в котором жил скульптор Николай Андреев, отреставрируют с использованием средств Банка "ДОМ.РФ", сообщили в пресс-службе банка.

"Кредит в размере 117 млн рублей предоставлен компании "Третий Тайм" для реставрации здания "Дом, в котором жил Андреев Николай Андреевич в 1900-1932 годах". Объект культурного наследия федерального значения расположен в Большом Афанасьевском переулке, в 500 м от станции метро "Арбатская" и в километре от Кремля", - говорится в сообщении.

Средства выданы по президентской программе льготного финансирования восстановления ОКН. Фиксированная льготная ставка - 9%.

По словам заместителя гендиректора "ДОМ.РФ" Алексея Ниденса, сейчас в банке на рассмотрении находятся более 100 заявок на получение таких кредитов.

Ранее президент Владимир Путин утвердил перечень поручений по реализации послания Федеральному Собранию. В частности, он поручил обеспечить разработку, утвердить и реализовать программу сохранения объектов культурного наследия народов России на период до 2045 года. В рамках этого поручения к 2030 году при участии "ДОМ.РФ" необходимо привести в удовлетворительное состояние не менее тысячи памятников культуры.

