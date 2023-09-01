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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:10

Дом скульптора Андреева в Москве восстановят по программе "рубль за кв.м в год"

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - В Москве дом скульптора Андреева, построенный в 1893 по проекту архитектора Александра Каминского, восстановят по программе "1 рубль за квадратный метр в год", сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

Договор аренды объекта культурного наследия "Дом, в котором жил Николай Андреевич Андреев в 1900-1932 годы" заключен с инвестором ООО "Третий тайм" по льготной программе на 49 лет.

Как уточнил заммэра города Владимир Ефимов, предполагается, что за пять лет инвестор восстановит комплекс из трех строений в Большом Афанасьевском переулке, после чего сможет перейти на льготную ставку и использовать недвижимость по своему усмотрению.

Руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что общая площадь комплекса зданий превышает 800 кв.м, он включает двухэтажную постройку площадью 411 кв.м и две одноэтажные площадью 212,5 и 190,5 кв.м. Арендатору предстоит провести работы по сохранению внешнего облика и планировки зданий. Также ему передан в аренду земельный участок площадью шесть соток.

Программа "1 рубль за квадратный метр в год" для арендаторов объектов культурного наследия действует в Москве с 2012 года. Чтобы воспользоваться ею, инвесторы участвуют в специальных аукционах по аренде ветхих памятников архитектуры. Победитель торгов должен провести реставрационно-восстановительные работы. Это является основанием для перехода на льготную ставку аренды.

Владимир Ефимов Максим Гаман Москва Арбат Александр Каминский
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