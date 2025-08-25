Поиск

"Мосбиржа" с 26 августа добавит около 1 тысячи облигаций на вечерние торги

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - "Московская биржа" с 26 августа добавит на вечернюю торговую сессию еще 987 облигаций, сообщила биржа.

Таким образом, общее число облигаций, доступных на вечерних торгах, достигнет 1320.

Основными участниками вечерней сессии являются частные инвесторы, на которых приходится около 70% от совокупного объема сделок.

Мосбиржа с 20 мая допустила к вечерним торгам корпоративные облигации.

Вечерняя сессия проходит с 19:00 до 23:50 по московскому времени.

Fitch подтвердило рейтинг США на уровне "AA+" со "стабильным" прогнозом

В 2026 году все российские банки могут войти в систему страхования вкладов

Курс эфира обновил рекорд впервые за четыре года

"КАМАЗ" отказался от перехода с сентября на трехдневную рабочую неделю

Новым CFO Segezha стал выходец из ЧТПЗ Дмитрий Муз

"Коммерсантъ" сообщил о планах владельцев ритейлера "Рив Гош" продать бизнес

Ozon надеется за неделю восстановить сроки доставки в Москве и Петербурге

