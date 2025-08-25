"Мосбиржа" с 26 августа добавит около 1 тысячи облигаций на вечерние торги

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - "Московская биржа" с 26 августа добавит на вечернюю торговую сессию еще 987 облигаций, сообщила биржа.

Таким образом, общее число облигаций, доступных на вечерних торгах, достигнет 1320.

Основными участниками вечерней сессии являются частные инвесторы, на которых приходится около 70% от совокупного объема сделок.

Мосбиржа с 20 мая допустила к вечерним торгам корпоративные облигации.

Вечерняя сессия проходит с 19:00 до 23:50 по московскому времени.