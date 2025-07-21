МосБиржа 28 июля добавит еще 552 заблокированные иностранные акции на внебиржевые торги

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Московская биржа 28 июля добавит еще 552 иностранные ценные бумаги в список доступных для заключения внебиржевых сделок с расчетами через центрального контрагента (ЦК).

Согласно сообщению биржи, инвесторы получат возможность совершать сделки с акциями Twitter, Morgan Stanley, ebay и др.

МосБиржа отметила, что продолжит расширять список доступных инструментов.

В апреле 2025 года МосБиржа запустила внебиржевые торги 127 заблокированными иностранными ценными бумагами, в том числе Apple, Amazon, Mcdonald's, Tesla.

Сервис для заключения внебиржевых сделок с акциями с расчетами через ЦК заработал в апреле 2023 года. Квалифицированным инвесторам доступна покупка и продажа ценных бумаг, неквалифицированным - только продажа. Подавать оферты и заключать сделки можно с 06:50 до 23:50 по московскому времени.