НК стремятся ограничить рост биржевых цен на бензин, чтобы получить демпфер с учетом повышения отсечки на 5 п.п

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Нефтяные компании будут стремиться ограничить средний рост биржевых цен на бензин по итогам августа в пределах величины, которая позволит им получить выплаты из бюджета с учетом повышения с 1 августа индикатора отсечки в формуле топливного демпфера только на 5 п.п., сообщили "Интерфаксу" источники, знакомые с итогами прошедшего в понедельник вечером совещания у вице-премьера РФ Александра Новака.

Цены в августе превысили уровень, после которого нефтяные компании в рамках действующего законодательства не получают выплаты из бюджета. Властями поддержано повышение индикатора отсечки от установленной цены по бензинам с 10% до 15%, по дизтопливу - с 20% до 25%. Рассматривалось также повышение до 20% и 30% соответственно.

Ранее Новак предписал ведомствам до 10 сентября представить расчеты для изменения топливного демпфера задним числом - с 1 августа. Однако цены превысили уровень даже с учетом повышения индикатора на 5 п.п.

Согласно действующему Налоговому кодексу, если оптовые цены на топливо в России слишком сильно растут и в среднем за месяц отклоняются от установленных индикативных цен (60 450 руб./т - по бензину, 57 200 руб./т по ДТ в 2025 г.) более чем на 10% по бензинам и 20% по дизтопливу, то демпфер за этот месяц не выплачивается.

То есть, чтобы получить демпфер, цена за месяц должна быть не выше 66 495 руб./т. Если индикатор по бензину будет повышен до 15%, то биржевая цена Аи-92 не должна превысить 69 518 руб./т. Однако средняя стоимость тонны Аи-92 за 16 торговых сессий августа составила уже 69 646 рублей, несмотря на падение в пятницу с рекордных 72 663 рублей за тонну. На торгах в понедельник цена Аи-92 упала на 1,9% - до 69,844 тыс. рублей за тонну.

