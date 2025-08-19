Поиск

Ведомства до 10 сентября должны представить расчеты для изменения топливного демпфера задним числом, с 1 августа

Об этом рассказали источники, знакомые с протоколом совещания по вопросам нефтепродуктообеспечения у вице-премьера Александра Новака

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Министерство финансов и министерство энергетики до 10 сентября должны обеспечить ретроспективное применение положений об увеличении допустимого отклонения фактических оптовых цен топлива на внутреннем рынке от установленных условных значений для целей применения демпфирующего механизма, распространив их на правоотношения, возникшие с 1 августа 2025 года.

Такое поручение было выдано по итогам совещания по вопросам нефтепродуктообеспечения у вице-премьера Александра Новака от 14 августа, сообщили "Интерфаксу" источники, знакомые с протоколом.

Помимо этого, была отмечена необходимость введения запрета на экспорт автомобильного бензина с 1 сентября, который будет действовать в том числе для производителей в течение месяца и на октябрь для непроизводителей нефтепродуктов.

Также Федеральной антимонопольной службе (ФАС) и Минэнерго было поручено провести работу с регионами, в которых отмечается рост цен на автозаправочных станциях, обратив особое внимание на территории, входящие в Сибирский и Дальневосточный федеральные округа. Эти же ведомства с участнием министерства экономического развития должны подготовить прогноз динамики изменения розничных цен на нефтепродукты до конца 2025 года с учетом ожидаемого снижения темпов инфляции.

До 22 августа ФАС и Минэнерго совместно с АО "Петербургская биржа" и заинтересованными нефтяными компаниями поручено проработать предложения о повышении норматива продаж на бирже автомобильного бензина до 17% от объема производства с учетом сезонного повышения спроса и об установлении стартовой цены следующего торгового дня на уровне первой стартовой цены текущего месяца в случае, если темп роста цены превысит 10% от первой стартовой цены месяца. Кроме того, необходимо проработать вопрос минимизации вертикально-интегрированными нефтяными компаниями купли-продажи непосредственно друг у друга нефтепродуктов на биржевых торгах, в том числе через третьих лиц, и провести анализ причин снижения потребления дизельного топлива на внутреннем рынке РФ.

Министерство сельского хозяйства совместно с Минэнерго проведет анализ изменения стоимости нефтепродуктов, потребляемых сельхозтоваропроизводителями в 2023-2025 годах.

