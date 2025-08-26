Brent подешевела до $68,51 за баррель

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Цены на нефть снижаются утром во вторник после роста до максимумов почти за три недели за предыдущую сессию.

К 8:11 по московскому времени октябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,29 (0,42%), до $68,51 за баррель. В понедельник Brent подорожала на $1,07 (1,58%), до $68,80 за баррель.

Октябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $0,33 (0,51%), до $64,47 за баррель. За предыдущую сессию контракт подорожал на $1,14 (1,79%), до $64,80 за баррель.

Участники рынка продолжают следить за ситуацией вокруг переговоров об урегулировании российско-украинского конфликта.

Президент США Дональд Трамп заявил, что оценит ситуацию через неделю-две. Он подчеркнул, что если стороны конфликта не продвинутся в его мирном урегулировании и не проведут встречу на высшем уровне, то он может принять серьезные меры.

"Могут быть очень серьезные последствия, но мы посмотрим, что будет", - сказал он журналистам в Белом доме.

Ранее Трамп объявил, что введет дополнительные пошлины на импорт товаров из Индии в связи с продолжающейся покупкой этой страной российской нефти. Ожидается, что эти тарифы начнут действовать со среды.

Поддержку настроениям инвесторов оказывают надежды на скорое снижение процентной ставки Федеральной резервной системой США, укрепившиеся после выступления главы Федрезерва Джерома Пауэлла на экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле в прошлую пятницу. Пауэлл заявил, что изменение баланса рисков в экономике США может потребовать от американского ЦБ корректировки денежно-кредитной политики.

Рынок оценивает вероятность снижения ключевой процентной ставки ФРС на сентябрьском заседании в 83%, по данным FedWatch. Смягчение ДКП может стимулировать рост экономики и, как следствие, спроса на энергоносители.