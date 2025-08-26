Поиск

Brent подешевела до $68,51 за баррель

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Цены на нефть снижаются утром во вторник после роста до максимумов почти за три недели за предыдущую сессию.

К 8:11 по московскому времени октябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,29 (0,42%), до $68,51 за баррель. В понедельник Brent подорожала на $1,07 (1,58%), до $68,80 за баррель.

Октябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $0,33 (0,51%), до $64,47 за баррель. За предыдущую сессию контракт подорожал на $1,14 (1,79%), до $64,80 за баррель.

Участники рынка продолжают следить за ситуацией вокруг переговоров об урегулировании российско-украинского конфликта.

Президент США Дональд Трамп заявил, что оценит ситуацию через неделю-две. Он подчеркнул, что если стороны конфликта не продвинутся в его мирном урегулировании и не проведут встречу на высшем уровне, то он может принять серьезные меры.

"Могут быть очень серьезные последствия, но мы посмотрим, что будет", - сказал он журналистам в Белом доме.

Ранее Трамп объявил, что введет дополнительные пошлины на импорт товаров из Индии в связи с продолжающейся покупкой этой страной российской нефти. Ожидается, что эти тарифы начнут действовать со среды.

Поддержку настроениям инвесторов оказывают надежды на скорое снижение процентной ставки Федеральной резервной системой США, укрепившиеся после выступления главы Федрезерва Джерома Пауэлла на экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле в прошлую пятницу. Пауэлл заявил, что изменение баланса рисков в экономике США может потребовать от американского ЦБ корректировки денежно-кредитной политики.

Рынок оценивает вероятность снижения ключевой процентной ставки ФРС на сентябрьском заседании в 83%, по данным FedWatch. Смягчение ДКП может стимулировать рост экономики и, как следствие, спроса на энергоносители.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Генпрокуратура подала иск к приморскому "Рыболовецкому колхозу "Восток-1""

Доходы бюджета Москвы за первое полугодие выросли почти на 10%

Компании Маска подали против Apple и OpenAI иск о недобросовестной конкуренции

Компании Маска подали против Apple и OpenAI иск о недобросовестной конкуренции

Российский энергосервисный актив Fortum передан во временное управление Росимуществу

Минэкономразвития просят рассмотреть обращения о введении моратория на банкротство в АПК

Группа миноритариев Petropavlovsk подала иск к Мосбирже, Газпромбанку и УГМК

Fitch подтвердило рейтинг США на уровне "AA+" со "стабильным" прогнозом

Fitch подтвердило рейтинг США на уровне "AA+" со "стабильным" прогнозом

В 2026 году все российские банки могут войти в систему страхования вкладов

В 2026 году все российские банки могут войти в систему страхования вкладов
Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2359 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7028 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости402 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске102 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });