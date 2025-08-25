Поиск

Рост нефти сдержал снижение рынка акций РФ в понедельник

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Снижение рынка акций РФ в понедельник из-за сохраняющейся геополитической неопределенности вокруг мирного урегулирования военного конфликта на Украине было сдержано ростом нефти (фьючерс на Brent поднялся к $69 за баррель) на сигналах от ФРС США. Индекс МосБиржи после локального снижения днем ниже 2860 пунктов (уровень 2,5-недельной давности) отскочил к закрытию в район 2890 пунктов, отыграв большую часть потерь; лидерами снижения выступили бумаги МКБ (-2,6%), "МТС" (-2,3%), "АЛРОСА" (-2,2%).

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2887,24 пункта (-0,3%), индекс РТС - 1127,29 пункта (-0,3%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 2,1%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 26 августа, составил 80,6842 руб. (-6,56 копейки).

Новость дополняется

Московская биржа МосБиржа
Fitch подтвердило рейтинг США на уровне "AA+" со "стабильным" прогнозом

В 2026 году все российские банки могут войти в систему страхования вкладов

Курс эфира обновил рекорд впервые за четыре года

