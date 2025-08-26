Поиск

Mercedes-Benz продал долю в Nissan Motor

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Пенсионный траст германского автопроизводителя Mercedes-Benz продал долю в японской Nissan Motor Co. за 47,83 млрд иен ($324,65 млн), сообщает Reuters со ссылкой на информированный источник.

Представитель Mercedes-Benz 25 августа заявил, что траст планирует продажу принадлежащих ему 3,8% акций Nissan. Пакет, который был переведен в пенсионные активы германской компании в 2016 году, не имеет стратегического значения, сообщил представить Mercedes-Benz, охарактеризовав решение о его продаже как "очистку портфеля".

По данным источника, акции японского автопроизводителя были проданы Mercedes-Benz по цене 341,3 иены, что на 5,98% ниже их стоимости на закрытие рынка в понедельник.

С начала 2025 года бумаги Nissan подешевели на 29%.

Компания зафиксировала чистый убыток в первом финквартале (апрель-июнь) из-за сокращения продаж и последствий американских пошлин. Она отказалась давать прогнозы для операционной и чистой прибыли на этот фингод, отметив "сложность прогнозирования деловой среды".

Главный исполнительный директор Nissan Айван Эспиноза, занявший свой пост в апреле 2025 года, анонсировал план сокращения 15% рабочих мест и закрытия семи заводов.

