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Nissan зафиксировал чистый убыток в первом финансовом квартале

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Японский автопроизводитель Nissan Motor зафиксировал чистый убыток в первом финансовом квартале из-за сокращения продаж и ввиду американских пошлин.

Как говорится в пресс-релизе Nissan, чистый убыток в апреле-июне составил 115,8 млрд иен ($780 млн) по сравнению с прибылью в размере 28,6 млрд иен за аналогичный период предыдущего года. Эксперты, опрошенные Visible Alpha, в среднем прогнозировали убыток на уровне 139,3 млрд иен.

Операционный убыток составил 79,1 млрд иен против операционной прибыли в размере 1 млрд иен годом ранее.

Квартальная выручка Nissan понизилась на 9,7%, до 2,707 трлн иен.

Продажи автомобилей Nissan в минувшем квартале уменьшились до 707 тыс. по сравнению с 787 тыс. за первый квартал прошлого фингода.

Компания подтвердила прогноз, предусматривающий выручку в текущем фингоду в размере 12,5 трлн иен. В то же время она не стала давать прогнозов для операционной и чистой прибыли, "учитывая сложность прогнозирования бизнес-среды, окружающей компанию в настоящее время".

Акции Nissan подешевели на 1,3% по итогам торгов в среду. С начала текущего года их стоимость упала на треть.

Nissan Япония
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