"Северная верфь" сменит гендиректора

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Генеральный директор ПАО "Судостроительный завод "Северная верфь" (входит в "Объединенную судостроительную корпорацию", ОСК) Михаил Ненюков покидает свой пост, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе корпорации.

"Михаил Ненюков покидает "Северную верфь" в связи с переходом на новую работу", - говорится в комментарии.

Новую кандидатуру на пост гендиректора судозавода в ОСК не сообщили.

Ненюков стал гендиректором "Северной верфи" в феврале 2024 года.

Ненюков ранее работал первым заместителем генерального директора по операционной деятельности и производственной системе в концерне "Калашников", позднее - заместителем председателя правления, операционным директором "Роснано". Он также возглавлял Тверской вагоностроительный завод (входит в "Трансмашхолдинг"), металлургический завод "Полема" (входит в "Промышленно-металлургический холдинг"). С сентября 2022 года по ноябрь 2023 года Ненюков занимал пост генерального директора ОАО "Каменск-Уральский металлургической завод" (Свердловская область).

"Северная верфь" - одно из крупнейших судостроительных предприятий России.