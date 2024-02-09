Бывший топ-менеджер "Роснано" возглавил "Северную верфь"

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "Судостроительный завод "Северная верфь" (Петербург, входит в ОСК) принял решение назначить на должность генерального директора Михаила Ненюкова, говорится в сущфакте на сайте раскрытия информации.

"В соответствии с пунктом 2 статьи 278 Трудового кодекса РФ досрочно прекратить полномочия генерального директора ПАО СЗ "Северная верфь" Орлова Игоря Анатольевича. Образовать единоличный исполнительный орган – избрать генеральным директором ПАО СЗ "Северная верфь" Ненюкова Михаила Юрьевича сроком на 5 лет", - сообщила компания.

Ненюков ранее работал первым заместителем генерального директора по операционной деятельности и производственной системе в концерне "Калашников", позднее - заместителем председателя правления, операционным директором "Роснано". Также он возглавлял Тверской вагоностроительный завод (входит в "Трансмашхолдинг"), металлургический завод "Полема" (входит в "Промышленно-металлургический холдинг"). С сентября 2022 года по ноябрь 2023 года Ненюков занимал пост генерального директора ОАО "Каменск-Уральский металлургической завод" (КУМЗ, Свердловская область).

Орлов был избран гендиректором "Северной верфи" в июле 2020 года. С февраля 2012 года по апрель 2020 года он занимал пост губернатора Архангельской области.

"Северная верфь" – одно из крупнейших судостроительных предприятий России, входит в "Объединенную судостроительную корпорацию".