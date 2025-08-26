"Автозавод СПб" может выпустить 4 тыс. Lada Iskra в 2025 году

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - "Автозавод Санкт-Петербург" приступил к финальной стадии подготовки к выпуску Lada Iskra, до конца года на петербургской площадке может быто собрано до 4 тыс. автомобилей, сообщила пресс-служба "АвтоВАЗа".

Соглашение об организации производства Lada Iskra в Санкт-Петербурге было подписано "АвтоВАЗом" и "Автозаводом СПб" в июне на ПМЭФ-2025.

Автопроизводитель отмечает, что за прошедшее с момента подписания время компании совместно провели в Санкт-Петербурге работы по перенастройке существующего и установке нового оборудования, обучили персонал, отладили логистические цепочки и т.д.

"В течение лета 2025 года из Тольятти в Санкт-Петербург было отправлено 200 машинокомплектов Lada Iskra, на которых отрабатывались технологические операции, обучение персонала и контроль качества. Сборочный комплект Lada Iskra включает в себя окрашенный кузов, силовой агрегат, элементы салона, шасси и другие компоненты. Всего в комплекте около 1 тыс. сборочных единиц", - сообщает "АвтоВАЗ".

Поставки на петербургский автозавод сборочных комплектов для серийного производства всех модификаций семейства Lada Iskra (седан, универсал и SW Cross в различных цветах и комплектациях, с механической и автоматической трансмиссией) планируется начать с сентября.

"Автомобили, собранные в Тольятти и в Северной столице, будут технически и визуально идентичны. Всего до конца 2025 года "Автозавод "Санкт-Петербург" может выпустить до 4 тысяч Lada Iskra", - отмечается в пресс-релизе "АвтоВАЗа".

Глава компании Максим Соколов ранее заявлял, что Lada Iskra, производство которой началось в Тольятти в апреле этого года, должна стать "самым массовым, самым народным автомобилем".

"Часть объема производства этого автомобиля будет реализована на мощностях автозавода в Санкт-Петербурге. Уже в этом году, начиная с сентября, мы начнем там сборку первых автомобилей. И буквально за три-четыре месяца до конца года надеемся произвести там, несмотря на снижающейся, "медвежий" авторынок, около 4 тыс. этих автомобилей", - говорил Соколов на ПМЭФ-2025.

Тогда же он заявлял, что в 2026 году планируется удвоить объем выпуска Lada Iskra в Петербурге.