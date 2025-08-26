Поиск

"Автозавод СПб" может выпустить 4 тыс. Lada Iskra в 2025 году

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - "Автозавод Санкт-Петербург" приступил к финальной стадии подготовки к выпуску Lada Iskra, до конца года на петербургской площадке может быто собрано до 4 тыс. автомобилей, сообщила пресс-служба "АвтоВАЗа".

Соглашение об организации производства Lada Iskra в Санкт-Петербурге было подписано "АвтоВАЗом" и "Автозаводом СПб" в июне на ПМЭФ-2025.

Автопроизводитель отмечает, что за прошедшее с момента подписания время компании совместно провели в Санкт-Петербурге работы по перенастройке существующего и установке нового оборудования, обучили персонал, отладили логистические цепочки и т.д.

"В течение лета 2025 года из Тольятти в Санкт-Петербург было отправлено 200 машинокомплектов Lada Iskra, на которых отрабатывались технологические операции, обучение персонала и контроль качества. Сборочный комплект Lada Iskra включает в себя окрашенный кузов, силовой агрегат, элементы салона, шасси и другие компоненты. Всего в комплекте около 1 тыс. сборочных единиц", - сообщает "АвтоВАЗ".

Поставки на петербургский автозавод сборочных комплектов для серийного производства всех модификаций семейства Lada Iskra (седан, универсал и SW Cross в различных цветах и комплектациях, с механической и автоматической трансмиссией) планируется начать с сентября.

"Автомобили, собранные в Тольятти и в Северной столице, будут технически и визуально идентичны. Всего до конца 2025 года "Автозавод "Санкт-Петербург" может выпустить до 4 тысяч Lada Iskra", - отмечается в пресс-релизе "АвтоВАЗа".

Глава компании Максим Соколов ранее заявлял, что Lada Iskra, производство которой началось в Тольятти в апреле этого года, должна стать "самым массовым, самым народным автомобилем".

"Часть объема производства этого автомобиля будет реализована на мощностях автозавода в Санкт-Петербурге. Уже в этом году, начиная с сентября, мы начнем там сборку первых автомобилей. И буквально за три-четыре месяца до конца года надеемся произвести там, несмотря на снижающейся, "медвежий" авторынок, около 4 тыс. этих автомобилей", - говорил Соколов на ПМЭФ-2025.

Тогда же он заявлял, что в 2026 году планируется удвоить объем выпуска Lada Iskra в Петербурге.

АвтоВАЗ Lada Iskra Lada Автозавод Санкт-Петербург
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Банкам могут дать 30 дней для возвращения денег пострадавшим от мошенников клиентам

Банкам могут дать 30 дней для возвращения денег пострадавшим от мошенников клиентам

Член совета управляющих ФРС Кук не признает решение Трампа ее уволить

Член совета управляющих ФРС Кук не признает решение Трампа ее уволить

В Кузбассе остановили работу уже 17 угольных предприятий

В Кузбассе остановили работу уже 17 угольных предприятий

Генпрокуратура подала иск к приморскому "Рыболовецкому колхозу "Восток-1""

Доходы бюджета Москвы за первое полугодие выросли почти на 10%

Компании Маска подали против Apple и OpenAI иск о недобросовестной конкуренции

Компании Маска подали против Apple и OpenAI иск о недобросовестной конкуренции

Российский энергосервисный актив Fortum передан во временное управление Росимуществу

Минэкономразвития просят рассмотреть обращения о введении моратория на банкротство в АПК

Группа миноритариев Petropavlovsk подала иск к Мосбирже, Газпромбанку и УГМК

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7029 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2359 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости402 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске102 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });