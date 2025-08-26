Германия и Канада обсудили сотрудничество в сфере поставок важнейших металлов

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Канады Марк Карни обсудили в Берлине сотрудничество с целью обеспечить цепочки поставок ключевых металлов, нужных в военной и энергетической сфере, сообщает Bloomberg.

"Слишком долго обширные канадские запасы никеля, кобальта и другого значимого минерального сырья не разрабатывались в нужной мере, что позволяло России и Китаю доминировать на глобальном рынке, - заявила канцелярия Карни. - Канада готова быть надежным поставщиком для наших союзников, особенно для Германии - крупнейшей экономики Европы, самого значимого торгового партнера Канады в ЕС".

Стороны намерены привлечь частный капитал для финансирования новых проектов и для создания стабильных каналов поставок ресурсов.

Bloomberg напоминает, что спрос на такие металлы как никель, кобальт, на редкоземельные металлы и на графит стабильно растет за последние годы в связи с потребностью в них в оборонно-промышленном комплексе, при производстве электромобилей, батарей, оборудования для энергетики и использования возобновляемых источников энергии.