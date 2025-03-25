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ЕК одобрила проекты по снабжению ЕС собственным критически важным сырьем

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Еврокомиссия (ЕК) впервые утвердила перечень из 47 проектов по наращиванию собственных стратегических сырьевых мощностей, что, как ожидается, укрепит европейскую цепочку создания стоимости сырья и диверсифицирует источники поставок.

"Европа в настоящее время зависит от третьих стран в отношении многих видов сырья, в которых она больше всего нуждается. Мы должны увеличить собственное производство, диверсифицировать внешние поставки и создавать запасы", - заявил исполнительный заместитель председателя ЕК Стефан Сежурне.

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Он представил на пресс-конференции в Брюсселе во вторник первый перечень стратегических проектов в соответствии с законом о критически важных сырьевых материалах.

По его словам, утвержденные новые стратегические проекты помогут обеспечить "собственное внутреннее снабжение сырьем". Зампред ЕК считает это "знаковым моментом для европейского суверенитета".

Закон о критически важном сырье (CRMA) направлен на то, чтобы европейская добыча, переработка и повторное использование стратегического сырья удовлетворяли соответственно 10%, 40% и 25% спроса ЕС к 2030 году.

"Помогая Европе достичь этих целей, новые стратегические проекты вносят значительный вклад в зеленый и цифровой переходы Европы, одновременно поддерживая оборонную и аэрокосмическую промышленности Европы", - отмечается в коммюнике ЕК.

В документе говорится, что 47 новых стратегических проектов реализуются в 13 государствах-членах ЕС: Бельгии, Германии, Греции, Испании, Италии, Польше, Португалии, Румынии, Финляндии, Франции, Чехии, Швеции, Эстонии.

Принятые проекты охватывают 14 из 17 стратегических видов сырья, перечисленных в CRMA. В частности, 22 проекта включают литий, 12 - никель, 10 - кобальт, 7 - марганец и 11 - графит, сказано в сообщении ЕК. Как подчеркивают в Брюсселе, они "особенно принесут пользу цепочке создания стоимости сырья для аккумуляторов ЕС".

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