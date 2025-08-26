ЕАЭС применит триггерную защитную меру для одежды из Вьетнама

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Коллегия Евразийской экономической комиссии приняла решение применить триггерную защитную меру в отношении отдельных видов одежды из Вьетнама, ввозимых с тарифными преференциями в соответствии с соглашением о свободной торговле, сообщила пресс-служба ЕЭК.

"Введение такой меры означает, что с момента вступления в силу решения коллегии в течение шести месяцев при ввозе отдельных видов одежды из Вьетнама в Евразийский экономический союз будет применяться действующая ставка Единого таможенного тарифа ЕАЭС. Основанием для введения защитной меры является превышение триггерного уровня импорта из Вьетнама, предусмотренного соглашением", - говорится в сообщении.

"Эта мера позволит поддержать производителей Союза и исключить резкий рост беспошлинного ввоза товаров из Вьетнама выше тех уровней, которые предусмотрены соглашением, что важно для легкой промышленности наших стран", - прокомментировал министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.

Решение вступит в силу через 30 календарных дней с даты его официального опубликования.