Суверенный фонд Норвегии продаст акции Caterpillar и пяти израильских банков

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Государственный пенсионный фонд Норвегии (он же Нефтяной фонд), самый крупный фонд национального благосостояния в мире, принял решение продать принадлежащий ему пакет акций американской Caterpillar Inc. наряду с бумагами пяти израильских банков.

Norges Bank Investment Management (NBIM), управляющая Нефтяным фондом, объяснила это решение наличием "недопустимого риска того, что эти компании содействуют серьезным нарушениям прав человека в условиях войн и конфликтов".

Решение было принято на основе рекомендаций Совета по этике, говорится в сообщении NBIM.

Совет посчитал, что госфонду следует продать акции Caterpillar, выпускающей бульдозеры, которые используются Израилем для "широкомасштабного незаконного разрушения палестинской собственности", пишет газета The Wall Street Journal. Продукция компании применяется "для совершения нарушений норм международного гуманитарного права", заявили в совете.

По данным на конец 2024 года норвежскому госфонду принадлежало 1,23% акций Caterpillar, стоимость этой доли оценивалась в $2,41 млрд.

Caterpillar является ведущим мировым производителем оборудования для дорожного строительства и горнодобывающей промышленности. Акции компании теряют в цене 0,5% в ходе предварительных торгов во вторник. С начала текущего года их стоимость выросла на 19,2%.