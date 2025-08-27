Индексы МосБиржи и РТС выросли на 0,2% в начале основной сессии торгов

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов основной сессии на Мосбирже в среду умеренно подрос, оценивая новые заявления президента США Дональда Трампа в отношении урегулирования конфликта вокруг Украины; мировые рынки капитала подают смешанные сигналы. Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили по 0,2%, лидируют в росте акции "ВК" (+1,5%), "Роснефти" (+1,2%), ПАО "Полюс" (+0,8%).

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2891,49 пункта (+0,2%), индекс РТС - 1130,73 пункта (+0,2%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 0,4%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 27 августа, составляет 80,5268 руб. (-15,74 копейки).

Подорожали также акции "Северстали" (+0,4%), ВТБ (+0,4%), "Интер РАО" (+0,4%), "АЛРОСА" (+0,3%), "Газпрома" (+0,3%), "Московской биржи" (+0,3%), "НОВАТЭКа" (+0,3%), "Русала" (+0,3%), "Т-Технологии" (+0,3%), "Норникеля" (+0,2%), "ФосАгро" (+0,2%), "Яндекса" (+0,2%), "ЛУКОЙЛа" (+0,1%), "НЛМК" (+0,1%), Сбербанка (+0,1% и +0,1% "префы"), "Сургутнефтегаза" (+0,1% и +0,1% "префы"), МКПАО "Хэдхантер" (+0,1%).

Подешевели акции "Группы компаний ПИК" (-0,3%), "Татнефти" (-0,2%), АФК "Система" (-0,2%).

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил во вторник, что американская сторона на этой неделе проводит встречи для решения ряда международных конфликтов, в том числе украинского. "У нас на этой неделе встречи по всем трем конфликтам", - сказал Уиткофф в Белом доме, упомянув конфликт между Украиной и Россией, Израилем и ХАМАС, а также иранскую тему. "Мы надеемся урегулировать их до конца этого года", - добавил он.

Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что может ввести серьезные пошлины в отношении как РФ, так и Украины, чтобы подтолкнуть к урегулированию украинского кризиса. "Можно установить очень серьезные пошлины, которые будут очень затратными для России, Украины, кого-то еще", - сказал он в Белом доме, рассуждая о том, какие рычаги давления на стороны у него есть.

При этом, по словам Трампа, он полагает, что в итоге сможет решить украинскую проблему. "Думаю, в итоге у меня все получится", - заявил он.

Также Трамп не исключил, что в случае отсутствия украинского урегулирования Вашингтон мог бы пойти на "экономическую войну" с Москвой, но он бы не хотел этого делать. "Это не будет мировой войной, но будет экономической войной", - сказал Трамп журналистам, отвечая на вопрос, что он может предпринять в отношении Москвы, если попытки украинского урегулирования не увенчаются успехом.

"Экономическая война будет иметь плохие последствия для России. А я не хочу этого", - добавил он. По словам Трампа, в случае провала переговоров по Украине он может ввести экономические санкции против РФ. "То, что я задумал, очень серьезно", - сказал президент США.

Комментарии аналитиков

Управляющий эксперт отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Екатерина Крылова полагает, что индекс МосБиржи в среду будет двигаться в диапазоне 2880-2950 пунктов.

Объемы торгов на рынке в последние дни сократились, такое своеобразное затишье обусловлено отсутствием явных вводных со стороны геополитики. В среду в фокусе внимания вечером будут традиционные данные Росстата по недельной инфляции в РФ. В стране уже пятую неделю подряд наблюдается дефляция, общий уровень цен снижается с опережением прогнозов, что выступает довольно сильным аргументом для смягчения ДКП ЦБ РФ в сентябре, считает Крылова.

По оценке аналитика ФГ "Финам" Максима Абрамова, давление на рынок акций РФ продолжает оказывать сохраняющаяся геополитическая неопределенность и ожидания новых ограничительных мер со стороны Запада. Трамп вновь заявил о необходимости прекращения конфликта на Украине, но допустил применение "других методов", если прогресса достичь не удастся, что усилило осторожность участников торгов. Не добавляют оптимизма и сообщения о том, что Европа разрабатывает очередной, уже 19-й по счету, пакет антироссийских санкций. Умеренное давление также оказывает подешевевшая нефть - цена фьючерс на Brent ушла ниже $67,5 за баррель.

С точки зрения теханализа на дневном графике индекс МосБиржи откатился от уровня сопротивления 3000 пунктов, нельзя исключать продолжения снижения с ближайшей целью на поддержке 2850 пунктов, считает Абрамов.

Как отмечает руководитель направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов, консолидация на рынке при низких оборотах очень часто является предвестником сильного движения, но поводов для этого в среду не наблюдается.

"В целом сегодня ждем продолжения боковика на рынке акций. Ситуация может немного оживиться вечером, когда Росстат объявит данные по инфляции. На них будут строиться прогнозы относительно размера снижения ставки ЦБ в сентябре. По паре юань-рубль последние три сессии наблюдается рост волатильности, при этом пара пытается закрепиться выше 11,2 руб./юань. Если это ей удастся, то следующей преградой станет отметка 11,5 руб./юань. С учетом конца месяца, когда экспортеры обычно уменьшают продажу валюты, вероятность роста пары выше, чем ее снижение", - считает Антонов.

Зарубежные рынки акций

Индексы акций в США накануне выросли на 0,3-0,4%, несмотря на сложную ситуацию вокруг Федеральной резервной системы (ФРС).

Президент США Трамп в понедельник сообщил об увольнении члена совета управляющих ФРС Лизы Кук, опубликовав соответствующее письмо к ней в соцсети Truth Social. "Я пришел к выводу, что есть достаточные основания отстранить вас от занимаемой должности", - говорится в письме. Трамп ссылается на обвинения в мошенничестве с ипотекой, выдвинутые против Кук главой Федерального агентства жилищного финансирования (FHFA) США Биллом Пулте.

Сама Кук отказалась уходить в отставку, заявив, что Трамп не имеет полномочий увольнять ее, и подаст иск, чтобы оспорить его действия.

Тем временем индекс потребительского доверия в США в августе составил 97,4 пункта, говорится в отчете исследовательской организации Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор. Согласно пересмотренным данным, в июле значение индикатора составляло 98,7 пункта, а не 97,2 пункта, как сообщалось ранее. Эксперты в среднем ожидали снижения индикатора до 96,2 пункта с объявленного ранее июльского уровня, по данным Trading Economics.

Заказы на товары длительного пользования в Штатах, по данным правительства, сократились в июле на 2,8% месяц к месяцу, до $302,8 млрд. Рынок ожидал снижения на 4%. В июне показатель упал на пересмотренные 9,4%.

В Азии в среду наблюдается смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 подрос на 0,3%, австралийский индекс ASX Australia - на 0,3%, южнокорейский Kospi - на 0,3%, китайский Shanghai Composite просел на 1,5%, гонконгский Hang Seng теряет 1,3%), слабо "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут в пределах 0,1%).

Потребительские цены в Австралии в июле выросли на максимальные за год 2,8% в годовом выражении, сообщило Австралийское бюро статистики (ABS). Рынок в среднем ожидал инфляцию на уровне 2,3%, по данным Trading Economics. Месяцем ранее она составила 1,9%.

Индекс доверия бизнеса к экономике Южной Кореи (BSI) в обрабатывающей промышленности в августе вырос до 70 пунктов с 68 пунктов месяцем ранее, сообщил Банк Кореи.

Нефть

На нефтяном рынке утром в среду цены стабилизировались после снижения накануне из-за геополитической неопределенности.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве составила $67,23 за баррель (+0,01% и -2,3% во вторник), октябрьская цена фьючерса на WTI - $63,26 за баррель (+0,02% и -2,4% накануне).

Ранее президент США Трамп объявил, что введет дополнительные пошлины на импорт товаров из Индии в связи с продолжающейся покупкой этой страной российской нефти. Ожидается, что эти тарифы начнут действовать со среды.

Рынок также опасается возможного введения новых санкций против России в случае, если переговоры по урегулированию российско-украинского конфликта зайдут в тупик.

Тем временем Американский институт нефти (API) накануне сообщил, что резервы нефти в США за прошлую неделю снизились на 974 тыс. баррелей. Официальный отчет Минэнерго США выйдет в среду в 17:30 по Москве, аналитики в среднем прогнозируют, что он укажет на сокращение запасов нефти на 2 млн баррелей.