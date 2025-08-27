Lego получила рекордную полугодовую выручку

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Датский производитель игрушек Lego A/S увеличил выручку на 12% в первом полугодии 2025 года, до 34,6 млрд датских крон ($5,4 млрд).

Чистая прибыль компании в январе-июне выросла на 10% и достигла 6,5 млрд крон, операционная прибыль также повысилась на 10%, до 9 млрд крон.

"Это лучшее первое полугодие в нашей истории, - сказал CNBC CEO компании Нильс Кристинсен. - Мы получили рекордную выручку, рекордную операционную прибыль, рекордную чистую прибыль... Мы очень довольны".

Компания за минувшее полугодие открыла 24 магазина и запустила в продажу 314 новых наборов. В апреле Lego открыла крупное предприятие во Вьетнаме, ставшее шестой производственной площадкой компании. Кроме того, она инвестировала более $1,5 млрд в строительство завода в США, открытие которого запланировано на 2027 год.