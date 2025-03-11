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Lego в 2024 году увеличил чистую прибыль на 5%, выручку - на 13%

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Датский производитель игрушек Lego A/S, один из крупнейших в мире, по итогам 2024 года увеличил чистую прибыль на 5,2% - до 13,792 млрд датских крон ($2 млрд) по сравнению с 13,109 млрд крон годом ранее, сообщается в пресс-релизе.

Операционная прибыль выросла на 9,6% - до 18,74 млрд крон с 17,11 млрд крон.

Выручка повысилась на 12,8% и достигла 74,325 млрд крон ($10,8 млрд) против 65,914 млрд крон в 2023 году. Без учета изменения курса обмена валют она увеличилась на 14%.

При этом мировой рынок игрушек в прошлом году зафиксировал снижение на 1%.

Компания за минувший год открыла 47 магазинов, в результате чего их общее количество в мире составило 1069 (против 1071 на конец 2023 года). Было расширено производство в Мексике, Венгрии и Китае, а также проведен пробный запуск предприятия во Вьетнаме. Кроме того, продолжилось строительство завода в США, открытие которого запланировано на 2027 год.

Штат компании за прошлый год увеличился до 31,28 тыс. человек с 28,53 тыс. человек. Продукция Lego продается более чем в 120 государствах.

Lego Дания
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