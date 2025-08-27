Поиск

Bharat Petroleum планирует построить новый НПЗ на 9 млн т за $11 млрд

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Индийская государственная Bharat Petroleum Corporation Limited (BPCL) изучает возможность строительства нового нефтеперерабатывающего и нефтехимического комплекса недалеко от порта Рамаяпатнам в Бенгальском заливе, пишет The Economic Times со ссылкой на управляющего директора компании Санджай Кханна.

Он напомнил, что, по прогнозам, к 2030 году Индия, третья по величине страна в мире по импорту и потреблению нефти, увеличит спрос на нефть на 1 млн баррелей в сутки, тогда как мировой спрос вырастет на 2,5 млн б/с. Сейчас страна потребляет 5,5 млн б/с.

"Осознавая высокий потенциал роста Индии, BPCL рассматривает возможность создания нового нефтеперерабатывающего и нефтехимического комплекса недалеко от порта Рамаяпатнам в штате Андхра-Прадеш. В настоящее время ведутся предпроектные работы", - сообщил топ-менеджер компании на ежегодном собрании акционеров.

Ранее руководство компании ранее заявляло, что установка мощностью 9 млн тонн обойдется примерно в 95 тыс. крор ($11 млрд)

В настоящее время BPCL принадлежит 3 НПЗ общей мощностью 40,5 млн тонн.

Индия НПЗ Bharat Petroleum Бенгальский залив BPCL Санджай Кханна
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Климатическая группа Net-Zero Banking Alliance приостановила деятельность

Акции "Татнефти" подешевели после выхода отчета за полугодие по МСФО

"Татнефть" в I полугодии снизила чистую прибыль по МСФО в 2,6 раза

"Татнефть" в I полугодии снизила чистую прибыль по МСФО в 2,6 раза

Силуанов заявил, что рост ВВП РФ в 2025 году может составить не менее 1,5%

Силуанов заявил, что рост ВВП РФ в 2025 году может составить не менее 1,5%

Росрыболовство в биржевой торговле рыбой видит риски дополнительной нагрузки для бизнеса

Росимущество в 2025 году планирует выручить от приватизации порядка 90 млрд рублей

Росимущество в 2025 году планирует выручить от приватизации порядка 90 млрд рублей

Главу ЕК призвали отменить план запрета продаж машин с двигателями внутреннего сгорания

Главу ЕК призвали отменить план запрета продаж машин с двигателями внутреннего сгорания

"Известия" сообщили о планах торговой сети "Лента" купить гипермаркеты "О'кей"

"Известия" сообщили о планах торговой сети "Лента" купить гипермаркеты "О'кей"

Нефть осталась стабильна после падения накануне

Подготовлен проект о введении с марта 2026 г. "российской полки" в непродовольственном ритейле

Подготовлен проект о введении с марта 2026 г. "российской полки" в непродовольственном ритейле
Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2362 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7033 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости402 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске102 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });