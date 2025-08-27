Bharat Petroleum планирует построить новый НПЗ на 9 млн т за $11 млрд

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Индийская государственная Bharat Petroleum Corporation Limited (BPCL) изучает возможность строительства нового нефтеперерабатывающего и нефтехимического комплекса недалеко от порта Рамаяпатнам в Бенгальском заливе, пишет The Economic Times со ссылкой на управляющего директора компании Санджай Кханна.

Он напомнил, что, по прогнозам, к 2030 году Индия, третья по величине страна в мире по импорту и потреблению нефти, увеличит спрос на нефть на 1 млн баррелей в сутки, тогда как мировой спрос вырастет на 2,5 млн б/с. Сейчас страна потребляет 5,5 млн б/с.

"Осознавая высокий потенциал роста Индии, BPCL рассматривает возможность создания нового нефтеперерабатывающего и нефтехимического комплекса недалеко от порта Рамаяпатнам в штате Андхра-Прадеш. В настоящее время ведутся предпроектные работы", - сообщил топ-менеджер компании на ежегодном собрании акционеров.

Ранее руководство компании ранее заявляло, что установка мощностью 9 млн тонн обойдется примерно в 95 тыс. крор ($11 млрд)

В настоящее время BPCL принадлежит 3 НПЗ общей мощностью 40,5 млн тонн.