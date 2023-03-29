"Роснефть" и Indian Oil заключили соглашение об увеличении поставок нефти в Индию

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Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - ПАО "НК "Роснефть" и Indian Oil Corporation заключили соглашение о существенном увеличении поставок нефти в Индию и диверсификации ее сортов, сообщает российская компания.

Подписи под документом поставил главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин и председатель Indian Oil Corporation Ltd. Шрикант Мадхав Вайдья. Церемония подписания состоялась в присутствии министра нефти и природного газа Индии Хардипа С. Пури.

Сечин в ходе рабочей поездки в Индию также провел встречи с представителями государственных ведомств страны и руководителями ряда крупнейших нефтегазовых индийский компаний. Стороны обсудили вопросы расширения комплексного сотрудничества в энергетической отрасли между НК "Роснефть" и индийскими компаниями по всей технологической цепочке, возможности осуществления взаиморасчетов в национальных валютах. "Особое внимание было уделено вопросам реализации совместных проектов "Роснефти" и индийских партнеров, среди которых "Сахалин-1", "Таас-Юрях" и "Ванкорнефть", - отмечается в сообщении.

С 2016 года индийским компаниям (ONGC Videsh Ltd., Oil India Limited, Indian Oil Corporation и Bharat Petroleum) принадлежит 49,9% дочернего общества НК "Роснефть" - АО "Ванкорнефть", которое ведет разработку Ванкорского нефтегазоконденсатного месторождения. Также консорциуму индийских компаний (Oil India Limited, Indian Oil Corporation и Bharat Petroresources) принадлежит 29,9% в компании "Таас-Юрях Нефтегазодобыча", которая занимается разработкой Центрального блока и Курунгского лицензионного участка Среднеботуобинского месторождения.