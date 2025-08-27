Поиск

МТС восстановила 17 млрд рублей невостребованных дивидендов-2021 в составе нераспределенной прибыли

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Группа МТС восстановила в составе нераспределенной прибыли 17 млрд рублей - это сумма невостребованных дивидендов за 2021 год, говорится в бухотчете компании.

В документе ПАО "МТС" указано, что 22 июня истек срок для обращения с требованием о невыплате невостребованных дивидендов, установленный в соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах".

По итогам 2021 года размер дивидендов МТС составлял 33,85 рубля на обыкновенную акцию, а совокупный объем - 66,33 млрд рублей. Компания завершила выплату дивидендов в августе 2022 года - на тот момент 48,2 млрд рублей из этой суммы, остальная часть была зарезервирована под владельцев ADR.

В документе также указано, что на 30 июня 2025 года остаток дивидендов к выплате составлял 89,4 млрд рублей, на 31 декабря 2024 года - 40,9 млрд рублей. Задолженность на конец 2024 года представлена в основном суммами, начисленными держателям ADR по итогам 2021, 2022 и 2023 гг. и не перечисленными из-за законодательных ограничений.

Весной 2022 года был принят закон 114-ФЗ, по которому российские АО были обязаны закрыть депозитарные программы с зарубежным листингом или обосновать их необходимость в правкомиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций. Программа депозитарных расписок МТС действовала до 12 июля 2022 года, после чего группа запустила конвертацию расписок в акции в соотношении 2:1, которая завершилась в январе 2023 года.

Банк России ввел особые правила выплаты дивидендов по распискам. В частности, если ценные бумаги учитывались в иностранной инфраструктуре, выплата не производилась. При учете ценных бумаг в российской инфраструктуре выплата дивидендов производилась при условии раскрытия конечного держателя бумаг.

По закону об АО, не получившие дивиденды акционеры вправе обратиться в ПАО за выплатой в течение трех лет; по истечении этого периода невостребованные дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли компании, а ее обязанность по их выплате прекращается.

В мае CFO МТС Алексей Катунин рассказывал, что группа изучит регуляторику и учетную политику, связанную с невостребованными дивидендами: "В случае, если мы действительно пойдем путем, когда мы эти обязательства снимаем с себя, - это учетно означает, что невостребованные дивиденды возвращаются в нераспределенную прибыль и становятся доступны для формирования дивидендов будущих лет".

Дивполитика МТС на 2024-2026 годы предусматривает целевой показатель дивдоходности не менее 35 рублей на обыкновенную акцию в течение каждого календарного года. Выплаты производятся раз в год (с возможностью изменения периодичности выплат в течение календарного года по рекомендации совета директоров).

Размер дивидендов по итогам 2024 года составил 35 рублей на акцию, совокупно - 68,6 млрд рублей.

