Brent подорожала до $67,65 за баррель

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Нефть дорожает вечером в среду, инвесторы продолжают следить за геополитическими новостями и оценивают баланс спроса и предложения на рынке после выхода данных по запасам нефти и нефтепродуктов в США.

К 17:65 по Москве октябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,43 (0,64%), до $67,65 за баррель. Октябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $0,5 (0,79%), до $63,75 за баррель.

Ранее в ходе торгов цена контрактов на Brent достигала отметки $67,95 за баррель, на WTI - $64,02 за баррель.

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил 26 августа, что американская сторона на этой неделе проводит встречи для решения ряда международных конфликтов, в том числе украинского. "Мы надеемся урегулировать их до конца этого года", - добавил он.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что может ввести серьезные пошлины в отношении как России, так и Украины, чтобы подтолкнуть страны к урегулированию конфликта. При этом президент полагает, что в итоге сможет решить украинскую проблему.

В среду вступили в силу повышенные пошлины на импорт индийских товаров в США. Тарифы в размере 50% были введены с целью заставить Индию отказаться от закупок российской нефти.

Хотя пока нет никаких признаков изменения предложения на рынке, неопределенность, связанная с дальнейшими действиями Вашингтона в отношении потоков нефти, удерживает некоторых трейдеров от открытия новых позиций, отмечает аналитик UBS Джованни Стауново.

Министерство энергетики США сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе сократились на 2,39 млн баррелей. Эксперты в среднем ожидали их снижения на 2 млн баррелей, по данным Trading Economics.

Товарные запасы бензина на неделе, завершившейся 22 августа, уменьшились на 1,24 млн баррелей, дистиллятов - на 1,79 млн баррелей.