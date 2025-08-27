Поиск

Brent подорожала до $67,65 за баррель

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Нефть дорожает вечером в среду, инвесторы продолжают следить за геополитическими новостями и оценивают баланс спроса и предложения на рынке после выхода данных по запасам нефти и нефтепродуктов в США.

К 17:65 по Москве октябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,43 (0,64%), до $67,65 за баррель. Октябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $0,5 (0,79%), до $63,75 за баррель.

Ранее в ходе торгов цена контрактов на Brent достигала отметки $67,95 за баррель, на WTI - $64,02 за баррель.

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил 26 августа, что американская сторона на этой неделе проводит встречи для решения ряда международных конфликтов, в том числе украинского. "Мы надеемся урегулировать их до конца этого года", - добавил он.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что может ввести серьезные пошлины в отношении как России, так и Украины, чтобы подтолкнуть страны к урегулированию конфликта. При этом президент полагает, что в итоге сможет решить украинскую проблему.

В среду вступили в силу повышенные пошлины на импорт индийских товаров в США. Тарифы в размере 50% были введены с целью заставить Индию отказаться от закупок российской нефти.

Хотя пока нет никаких признаков изменения предложения на рынке, неопределенность, связанная с дальнейшими действиями Вашингтона в отношении потоков нефти, удерживает некоторых трейдеров от открытия новых позиций, отмечает аналитик UBS Джованни Стауново.

Министерство энергетики США сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе сократились на 2,39 млн баррелей. Эксперты в среднем ожидали их снижения на 2 млн баррелей, по данным Trading Economics.

Товарные запасы бензина на неделе, завершившейся 22 августа, уменьшились на 1,24 млн баррелей, дистиллятов - на 1,79 млн баррелей.

Brent WTI Дональд Трамп США Индия Минэнерго
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Запрет экспорта бензина для производителей продлевается на сентябрь

Климатическая группа Net-Zero Banking Alliance приостановила деятельность

Акции "Татнефти" подешевели после выхода отчета за полугодие по МСФО

"Татнефть" в I полугодии снизила чистую прибыль по МСФО в 2,6 раза

"Татнефть" в I полугодии снизила чистую прибыль по МСФО в 2,6 раза

Силуанов заявил, что рост ВВП РФ в 2025 году может составить не менее 1,5%

Силуанов заявил, что рост ВВП РФ в 2025 году может составить не менее 1,5%
Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2362 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7033 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости402 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске102 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });