Нефть Brent подешевела до $67,66 за баррель

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Цены на нефть усилили снижение днем во вторник, растеряв рост, достигнутый по итогам торгов в понедельник.

Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 13:58 по московскому времени опускается на $1,14 (1,66%), до $67,66 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) дешевеют на $1,2 (1,85%), до $63,60 за баррель.

В понедельник цена контрактов на Brent выросла на 1,58%, на WTI - на 1,79%, до максимумов почти за три недели. Поддержку нефтяным ценам оказывали опасения, связанные с возможными введениями новых санкций против России на фоне пробуксовки переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта.

Президент США Дональд Трамп заявил накануне, что оценит ситуацию с переговорами через неделю-две. Он подчеркнул, что если стороны не продвинутся в мирном урегулировании конфликта и не проведут встречу на высшем уровне, то он может принять серьезные меры.

"Сегодняшний откат котировок обусловлен склонностью инвесторов избегать рисков, усилившейся на фоне снижения рынков акций, - отметил аналитик UBS Джованни Стауново. - Необходимо следить за геополитическими факторами, особенно за тем, какие меры предпримет Трамп, если встреча между Россией и Украиной не состоится".

Ранее Трамп объявил, что введет дополнительные пошлины на импорт товаров из Индии в связи с продолжающейся покупкой этой страной российской нефти. Ожидается, что эти тарифы начнут действовать со среды.

Позднее во вторник Американский институт нефти (API) опубликует недельные данные по резервам нефти в США. API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе.

Официальный отчет министерства энергетики США по коммерческим запасам нефти в стране будет опубликован в среду. Аналитики, консенсус-прогноз которых приводит Trading Economics, ожидают сокращения на 2 млн баррелей.

