Рост инвестиций в основной капитал в России во II квартале замедлился до 1,5%

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Инвестиции в основной капитал в России во II квартале 2025 года выросли на 1,5% по сравнению со II кварталом 2024 года, сообщил Росстат.

Как сообщалось, за I квартал 2025 года рост инвестиций в основной капитал составлял 8,7% в годовом выражении.

В целом за I полугодие 2025 года Росстат оценил рост инвестиций в основной капитал по сравнению с I полугодием 2024 года в 4,3% .

В номинальном выражении объем инвестиций составил в I полугодии 2025 года 16 трлн 042,2 млрд рублей (в том числе во II квартале - 9 трлн 052,7 млрд рублей, в I квартале - 6 трлн 989,5 млрд рублей).

Как сообщалось, за 2024 год рост инвестиций в основной капитал, по оценке Росстата, был на уровне 7,4% после подъема на 9,8% в 2023 году и на 6,7% в 2022 году.

В 2025 году Минэкономразвития ожидает (согласно прогнозу от апреля) увеличения инвестиций на 1,7%. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных в начале августа, по динамике инвестиций на 2025 год предполагает их рост на 2,9%.