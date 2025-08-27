Поиск

Рубль в среду растерял почти весь дневной рост в паре с юанем

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Китайский юань практически отыграл дневные потери и лишь слегка понизился на Московской бирже по итогам торгов в среду. Рубль растерял значительную часть роста, наблюдавшегося в ходе сессии. Ранее в ходе торгов он довольно заметно укреплялся в рамках подготовки компаний-экспортеров к перечислению налогов в бюджет. Единый день налоговых выплат в этом месяце приходится на четверг, 28 августа.

Курс китайской валюты в 19:00 по Москве составил 11,23 руб., что на 0,25 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе объединенных данных биржевых торгов и отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 до 15:30, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 28 августа на 8,47 копейки, до 80,4421 руб./$1, и уменьшил курс евро на 2,56 копейки, до 93,3428 руб./EUR1.

"В среду рубль торговался при небольшом повышении волатильности. Открытие и первая половина сессии прошла при укреплении рубля, затем он начал терять позиции и завершил день практически без изменений на нейтральном новостном фоне. Полагаем, что в ходе сегодняшних торгов основное влияние на рубль оказала подготовка экспортеров к завтрашнему перечислению в бюджет налоговых выплат. Им предстоит уплатить НДФЛ, НДС, акцизы, НДПИ, налог на прибыль и страховые взносы", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник отдела доверительного управления компании "КСП Капитал УА" Дмитрий Хомяков.

Цены на нефть

Нефть дорожает вечером в среду, инвесторы продолжают следить за геополитическими новостями и оценивают баланс спроса и предложения на рынке после выхода данных по запасам нефти и нефтепродуктов в США.

Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 по московскому времени повысилась на 0,73%, до $67,71 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) дорожают на 0,98%, до $63,86 за баррель.

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил во вторник, что американская сторона на этой неделе проводит встречи для решения ряда международных конфликтов, в том числе украинского. "Мы надеемся урегулировать их до конца этого года", - добавил он.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что может ввести серьезные пошлины в отношении как РФ, так и Украины, чтобы подтолкнуть страны к урегулированию конфликта. При этом президент полагает, что в итоге сможет решить украинскую проблему.

В среду вступили в силу повышенные пошлины на импорт индийских товаров в США. Тарифы в размере 50% были введены с целью заставить Индию отказаться от закупок российской нефти.

Министерство энергетики США сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе сократились на 2,39 млн баррелей. Эксперты в среднем ожидали их снижения на 2 млн баррелей, по данным Trading Economics.

Товарные запасы бензина на неделе, завершившейся 22 августа, уменьшились на 1,24 млн баррелей, дистиллятов - на 1,79 млн баррелей.

Ставки межбанковского кредитного рынка преимущественно опустились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 26 августа поднялась на 1 базисный пункт, до 17,75% годовых. Срочные версии RUONIA на сроки один и три месяц упали на 4 базисных пункта, до 18,03% и 19,67% годовых соответственно, версия RUONIA на срок шесть месяцев отступила на 2 базисных пункта относительно предыдущего торгового дня и составила 21,17% годовых.

