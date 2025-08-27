Поиск

Производство яиц в РФ в июле выросло на 3,4%

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Производство яиц в хозяйствах всех категорий (сельхозорганизации, фермеры, личные подсобные хозяйства) РФ в июле этого года составило 4,2 млрд штук, что на 3,4% больше, чем годом ранее, сообщил Росстат в среду.

За семь месяцев производство выросло на 4,4%, до 28,1 млрд штук.

По данным Росстата, производство скота и птицы (на убой, в живом весе) в июле в годовом выражении снизилось на 0,8%, до 1,3 млн тонн, но за семь месяцев положительная динамика сохранилась и составила 0,3% (9,1 млн тонн).

Производство молока в июле выросло на 0,8%, до 3,2 млн тонн, за семь месяцев - на 0,3%, до 20,2 млн тонн.

В сельхозорганизациях в июле было произведено 1,154 млн тонн скота и птицы (на убой, в живом весе), что на 0,3% меньше прошлогоднего. В том числе крупного рогатого скота - 89,9 тыс. тонн (на 4% меньше), свиней - 496,3 тыс. тонн (на 2,6% меньше), птицы - 565,6 тыс. тонн (на 2,5% больше). За семь месяцев производство скота и птицы выросло на 1%, в том числе крупного рогатого скота - снизилось на 3,4%, свиней - на 0,8%, птицы - выросло на 3,3%. Натуральные показатели не приведены.

Росстат также сообщил, что на конец июля 2025 года поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий, по расчетам, составляло 16,9 млн голов (на 3,7% меньше, чем годом ранее), из него коров - 7,3 млн голов (на 3,5% меньше). Поголовье свиней снизилось на 0,4%, до 29,3 млн голов, овец и коз - на 5,4%, до 20,4 млн голов. В структуре поголовья скота на хозяйства населения приходилось 38,1% поголовья крупного рогатого скота, 5,6% свиней, 43,3% овец и коз (на конец июля 2024 года - соответственно 38,6%, 6,2%, 43,9%).

В сельхозорганизациях на конец июля поголовье крупного рогатого скота в годовом выражении сократилось на 2,4%, коров - на 2,1%, овец и коз - на 9,3%, поголовье свиней выросло на 0,3%, птицы - на 0,7%.

Росстат
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Минэкономразвития сообщило о замедлении роста ВВП РФ в июле до 0,4% с 1% в июне

Сальдированный убыток угольных компаний в I полугодии составил 185,2 млрд рублей

В России рост цен производителей на бензин в июле ускорился до 13,8%

В России рост цен производителей на бензин в июле ускорился до 13,8%

Рост зарплат в РФ в июне ускорился до 5,1% в реальном выражении после 4,2% в мае

Безработица в РФ в июле третий месяц подряд оставалась на историческом минимуме в 2,2%

Росстат оценил рост ВВП в I полугодии в 1,2%

Запрет экспорта бензина для производителей продлевается на сентябрь

Климатическая группа Net-Zero Banking Alliance приостановила деятельность

Хроники событий
Инфляция в РоссииИнфляция в России93 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2362 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7033 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости402 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске102 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });