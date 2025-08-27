Производство яиц в РФ в июле выросло на 3,4%

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Производство яиц в хозяйствах всех категорий (сельхозорганизации, фермеры, личные подсобные хозяйства) РФ в июле этого года составило 4,2 млрд штук, что на 3,4% больше, чем годом ранее, сообщил Росстат в среду.

За семь месяцев производство выросло на 4,4%, до 28,1 млрд штук.

По данным Росстата, производство скота и птицы (на убой, в живом весе) в июле в годовом выражении снизилось на 0,8%, до 1,3 млн тонн, но за семь месяцев положительная динамика сохранилась и составила 0,3% (9,1 млн тонн).

Производство молока в июле выросло на 0,8%, до 3,2 млн тонн, за семь месяцев - на 0,3%, до 20,2 млн тонн.

В сельхозорганизациях в июле было произведено 1,154 млн тонн скота и птицы (на убой, в живом весе), что на 0,3% меньше прошлогоднего. В том числе крупного рогатого скота - 89,9 тыс. тонн (на 4% меньше), свиней - 496,3 тыс. тонн (на 2,6% меньше), птицы - 565,6 тыс. тонн (на 2,5% больше). За семь месяцев производство скота и птицы выросло на 1%, в том числе крупного рогатого скота - снизилось на 3,4%, свиней - на 0,8%, птицы - выросло на 3,3%. Натуральные показатели не приведены.

Росстат также сообщил, что на конец июля 2025 года поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий, по расчетам, составляло 16,9 млн голов (на 3,7% меньше, чем годом ранее), из него коров - 7,3 млн голов (на 3,5% меньше). Поголовье свиней снизилось на 0,4%, до 29,3 млн голов, овец и коз - на 5,4%, до 20,4 млн голов. В структуре поголовья скота на хозяйства населения приходилось 38,1% поголовья крупного рогатого скота, 5,6% свиней, 43,3% овец и коз (на конец июля 2024 года - соответственно 38,6%, 6,2%, 43,9%).

В сельхозорганизациях на конец июля поголовье крупного рогатого скота в годовом выражении сократилось на 2,4%, коров - на 2,1%, овец и коз - на 9,3%, поголовье свиней выросло на 0,3%, птицы - на 0,7%.