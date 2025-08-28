Рынок акций США вырос в среду, S&P 500 обновил рекорд

Фото: Spencer Platt/Getty Images

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в среду, индекс S&P 500 обновил исторический максимум.

Участники рынка изучали новости и отчетность компаний, а также ждали квартальных результатов Nvidia Corp., чтобы улучшить свое предоставление о перспективах технологического сектора, в особенности в сфере развития искусственного интеллекта, а также оценить обоснованность оценок стоимости технологических компаний.

Наибольший подъем в составе индекса S&P 500 показали акции производителя лития Albemarle Corp. (на 7,5%), среди компонентов Dow Jones Industrial Average - бумаги поставщика облачных корпоративных решений Salesforce Inc. (+2,6%).

Dow Jones Industrial Average по итогам сессии повысился на 0,32% - до 45565,23 пункта.

Standard & Poor's 500 поднялся на 0,24% - до 6481,4 пункта.

Nasdaq Composite вырос на 0,21% - до 21590,14 пункта.