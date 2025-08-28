Поиск

Обанкроченная "ВИМ-Авиа" смогла продать два Boeing 757 за 240 млн рублей

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Признанная банкротом авиакомпания "ВИМ-Авиа" продала два принадлежащих ей самолета Boeing 757-200, которые ранее безуспешно выставлялись на торги в течение нескольких лет.

Согласно сообщению на Федресурсе, самолеты в ходе очередных торгов приобрела грузовая авиакомпания "Геликс" в интересах зарегистрированной в Дубае компании Fly One. За один из "Боингов" компания заплатила 178 млн руб. (при начальной цене лота 448,5 млн руб. и минимальной - 163,8 млн), за второй - чуть более 62 млн руб. (при начальной цене 159,7 млн руб., минимальной - 56,2 млн). Еще одним участником торгов, которые проводились с конца июня по конец августа, был Павел Лавлинский. За первый самолет он максимально предлагал 223,4 млн руб., за второй - 76,7 млн, однако заявки были отозваны, сказано в итоговом протоколе.

По данным открытых источников, каждому из проданных "Боингов" более 32 лет, сейчас они находятся на хранении на территории подмосковного аэропорта "Жуковский". "ВИМ-Авиа" получила их в 2004 году - до этого они эксплуатировались немецкой авиакомпанией Condor. Оба лайнера оснащены двигателями PW-2040 и вспомогательной силовой установкой, при этом техника обременена залогом ООО "РНГО". Эти же "Боинги" выставлялись "ВИМ-Авиа" на продажу и ранее. Например, в 2020 году их общая начальная стоимость оценивалась в более 1,1 млрд руб.

Директор "Геликса" Вадим Балдин подтвердил "Интерфаксу", что сделка по покупке двух Boeing 757 была проведена в интересах Fly One. Эту компанию он назвал "одним из брокеров на дубайском рынке", она является контрагентом "Геликса" по загрузке его "транспортников" Ил-76ТД. "Геликс" был привлечен к сделке, поскольку имеет экспертизу в оценке технического состояния авиатехники и запчастей, пояснил Балдин: проведенная специалистами компании бороскопия (метод визуального контроля внутренних частей двигателей - ИФ) позволила снизить стоимость самолетов в 2,5 раза относительно начальной. "По завершении формальных процедур специалисты авиакомпании "Геликс" примут решение о дальнейшей судьбе самолетов", - добавил Балдин.

Созданная в 2002 году, "ВИМ-Авиа" выполняла пассажирские перевозки между городами России и за рубеж и была одной из крупнейших авиакомпаний страны по пассажиропотоку. Осенью 2017 года, вследствие нехватки оборотных средств и долгов перед контрагентами, компания приостановила полеты, ее сертификат эксплуатанта был ограничен. В 2018 году Арбитражный суд Татарстана признал "ВИМ-Авиа" банкротом и открыл в отношении нее конкурсное производство. Банкротами судом были признаны и бывшие владельцы перевозчика - Светлана и Рашид Мурсекаевы.

Найти подробную информацию о дубайской Fly One в открытом доступе "Интерфаксу" не удалось. По данным источника агентства на авиарынке, компания аффилирована с одноименным молдавским частным авиаперевозчиком.

