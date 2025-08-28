Поиск

Нигерия обеспечит 40% прироста мощностей НПЗ в Африке к 2030 году

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Африка станет одним из ключевых регионов с точки зрения прироста мощностей традиционных нефтеперерабатывающих заводов: к 2030 году на ее долю придется около 23% от общего объема увеличения в мире, пишет отраслевое издание Offshore Technology со ссылкой на исследование GlobalData Energy.

"Этот рост обусловлен растущим внутренним спросом на энергию, обширными неиспользованными запасами нефти и значительными инвестициями в инфраструктуру нефтепереработки, особенно в таких ключевых странах, как Нигерия и Ангола", - поясняют эксперты.

Нигерия, как ожидается, будет доминировать в Африке по объемам ввода НПЗ, к 2030 году на нее придется почти 40% прироста мощностей в регионе. В этот период ожидается запуск 39 заводов, более 80% из которых - новые проекты. Большинство из них находятся на стадии подготовки к строительству, и только 6 НПЗ уже в процессе реализации.

Среди новых проектов выделяются Bayelsa IV и Rivers II мощностью по 250 тысяч баррелей в сутки каждый. Оба проекта находятся на стадии проектирования, их ввод планируется в 2029 году.

Ангола следует за Нигерией по темпам роста нефтеперерабатывающих мощностей: к 2030 году прирост составит почти 815 тысяч б/с. Джибути занимает третье место с планируемым увеличением на 420 тысяч б/с.

