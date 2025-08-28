Stone Ridge завершила покупку у Conoco энергоактивов в Оклахоме за $1,3 млрд

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Группа Stone Ridge Holdings через свою энергетическую платформу Stone Ridge Energy (SRE) завершила сделку по приобретению у ConocoPhillips портфеля энергетических активов в Оклахоме примерно за $1,3 млрд, пишет отраслевое издание Offshore Technology.

После приобретения в ноябре 2024 года конкурирующей компании Marathon Oil Corp. почти за $17 млрд ConocoPhillips заявила о намерении продать активы на сумму около $2 млрд. Позднее компания увеличила целевой показатель реализации до $5 млрд к 2026 году.

Для Stone Ridge покупка активов в Оклахоме является второй крупной инвестицией в текущем году после приобретения энергоактивов в Колорадо на сумму более $1 млрд, напоминает Offshore Technology. С момента своего основания в 2021 году Stone Ridge направила около $9 млрд в энергоактивы. Подход компании направлен на удовлетворение растущего спроса на энергию в таких секторах, как майнинг биткоинов, центры обработки данных ИИ и в странах, зависящие от сжиженного природного газа. Компания располагает более 11ГВт мощностей, работающих на природном газе.