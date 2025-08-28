Поиск

Stone Ridge завершила покупку у Conoco энергоактивов в Оклахоме за $1,3 млрд

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Группа Stone Ridge Holdings через свою энергетическую платформу Stone Ridge Energy (SRE) завершила сделку по приобретению у ConocoPhillips портфеля энергетических активов в Оклахоме примерно за $1,3 млрд, пишет отраслевое издание Offshore Technology.

После приобретения в ноябре 2024 года конкурирующей компании Marathon Oil Corp. почти за $17 млрд ConocoPhillips заявила о намерении продать активы на сумму около $2 млрд. Позднее компания увеличила целевой показатель реализации до $5 млрд к 2026 году.

Для Stone Ridge покупка активов в Оклахоме является второй крупной инвестицией в текущем году после приобретения энергоактивов в Колорадо на сумму более $1 млрд, напоминает Offshore Technology. С момента своего основания в 2021 году Stone Ridge направила около $9 млрд в энергоактивы. Подход компании направлен на удовлетворение растущего спроса на энергию в таких секторах, как майнинг биткоинов, центры обработки данных ИИ и в странах, зависящие от сжиженного природного газа. Компания располагает более 11ГВт мощностей, работающих на природном газе.

ConocoPhillips Marathon Oil Stone Ridge Оклахома США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Гендиректор РКК "Энергия" опроверг информацию о продаже предприятия

Роспотребнадзор сообщил Wildberries и Ozon о признаках нарушений на их площадках

Роспотребнадзор сообщил Wildberries и Ozon о признаках нарушений на их площадках
Бюджет РФ

Мишустин сообщил, что дефицит федерального бюджета в I полугодии составил 3,4% ВВП

Мишустин сообщил, что дефицит федерального бюджета в I полугодии составил 3,4% ВВП

Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры по поводу изъятия украинской "дочки" Сбера

Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры по поводу изъятия украинской "дочки" Сбера

Авиакомпания "Волга-Днепр" изучает "различные варианты" дальнейшего существования

Эксперт не исключил подорожания красной икры к концу года до 15 тысяч рублей

Росимущество стало 100-процентным владельцем управляющей компании активов "Леста"

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7043 материалов
Бюджет РФБюджет РФ48 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России93 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2362 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости402 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске102 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });