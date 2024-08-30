Акционеры Marathon Oil одобрили слияние с ConocoPhillips

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Американская нефтяная компания Marathon Oil получила одобрение акционеров на планируемое слияние с ConocoPhillips, говорится в ее пресс-релизе.

Закрытие сделки запланировано на конец четвертого квартала 2024 года, если будут получены разрешения регулирующих органов.

Американская нефтяная компания ConocoPhillips в мае объявила о покупке MarathonOil с оценкой стоимости предприятия (EV) на уровне $22,5 млрд, которая включает чистый долг в размере $5,4 млрд. Расчеты будут производиться исключительно акциями.

Акционеры Marathon получат за каждую бумагу по 0,255 акции Conoco.

Conoco намерена с четвертого квартала повысить дивиденды на 34%, до 78 центов на акцию. После закрытия сделки она также планирует увеличить размер buyback в первый полный год после объединения до более чем $7 млрд с $5 млрд и в первые три года выкупить бумаги на сумму свыше $20 млрд.

ConocoPhillips ожидает, что собственная добыча в 2024 году составит 1,93-1,94 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки.

Marathon Oil по результатам второго квартала прогнозирует годовую добычу на уровне 185-195 тысяч баррелей в сутки, природного газа и иных углеводородов - 380-400 тысяч баррелей нефтяного эквивалента в сутки.

Marathon Oil - независимая компания, занимающаяся разведкой и добычей нефти и газа на сланцевых формациях в США - Permian (Нью-Мексико и Техас), Eagle Ford (Техас) и Bakken (Северная Дакота), Stack и Scoop в Оклахоме), также владеет интегрированным газовым бизнесом в Экваториальной Гвинее.