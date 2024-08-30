Поиск
ХроникаЗадержание Павла Дурова во ФранцииОбновлено в 10:22

Акционеры Marathon Oil одобрили слияние с ConocoPhillips

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Американская нефтяная компания Marathon Oil получила одобрение акционеров на планируемое слияние с ConocoPhillips, говорится в ее пресс-релизе.

Закрытие сделки запланировано на конец четвертого квартала 2024 года, если будут получены разрешения регулирующих органов.

Американская нефтяная компания ConocoPhillips в мае объявила о покупке MarathonOil с оценкой стоимости предприятия (EV) на уровне $22,5 млрд, которая включает чистый долг в размере $5,4 млрд. Расчеты будут производиться исключительно акциями.

Акционеры Marathon получат за каждую бумагу по 0,255 акции Conoco.

Conoco намерена с четвертого квартала повысить дивиденды на 34%, до 78 центов на акцию. После закрытия сделки она также планирует увеличить размер buyback в первый полный год после объединения до более чем $7 млрд с $5 млрд и в первые три года выкупить бумаги на сумму свыше $20 млрд.

ConocoPhillips ожидает, что собственная добыча в 2024 году составит 1,93-1,94 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки.

Marathon Oil по результатам второго квартала прогнозирует годовую добычу на уровне 185-195 тысяч баррелей в сутки, природного газа и иных углеводородов - 380-400 тысяч баррелей нефтяного эквивалента в сутки.

Marathon Oil - независимая компания, занимающаяся разведкой и добычей нефти и газа на сланцевых формациях в США - Permian (Нью-Мексико и Техас), Eagle Ford (Техас) и Bakken (Северная Дакота), Stack и Scoop в Оклахоме), также владеет интегрированным газовым бизнесом в Экваториальной Гвинее.

ConocoPhillips Marathon Oil США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ГК "Русагро" подало иск к Виталию Юсуфову о взыскании убытков

Микрофинансовые организации во II квартале увеличили объем выдачи займов на 20%

Индекс МосБиржи упал ниже 2650 пунктов, обновив минимум с июня 2023 года

Индекс МосБиржи упал ниже 2650 пунктов, обновив минимум с июня 2023 года

Силуанов ожидает роста ВВП России в 2024 г. на уровне 3,9%

Силуанов ожидает роста ВВП России в 2024 г. на уровне 3,9%

Intel задумалась о разделении бизнеса по разработке чипов и литейных операций

Банк России впервые установил ненулевую антициклическую надбавку

Банк России впервые установил ненулевую антициклическую надбавку

РФ продлила по 31 августа 2026 г. пошлины на экспорт подсолнечного масла, сои и шрота

РФ продлила по 31 августа 2026 г. пошлины на экспорт подсолнечного масла, сои и шрота
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });