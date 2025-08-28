Продажи коньяка в мире упали на 13,4% из-за снижения спроса в Китае и премиум-сегменте

Фото: Getty Images

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Выручка от продажи коньяка в мире сократилась на 13,4% за 12 месяцев по конец июля, до 2,7 млрд евро, сообщила французская отраслевая ассоциация BNIC.

В натуральном выражении объем поставок снизился на более умеренные 4,2%, до 154,6 млн бутылок.

BNIC отмечает, что падение в стоимости оказалось сильнее, чем в объеме, поскольку потребители активно переходят на более молодые и бюджетные сорта коньяка, поставки которых выросли на 2,6%. При этом объёмы продаж люксовых категорий VSOP и XO сократились на 11,3% и 12,9% соответственно.

Экспорт в Китай рухнул на 24,4% в годовом выражении из-за введения пошлин на импорт коньяка в страну. В июле действие пошлин в отношении ключевых поставщиков было приостановлено.

Выручка в Северной Америке снизилась на 4,6%, в Европе - упала на 11%.

Поставки в другие страны выросли на 19,9% в натуральном выражении, поскольку производители стремились диверсифицировать источники получения выручки и снизить зависимость от США и Китая. Однако пока этот сегмент остается относительно небольшим - поставки составили всего 17,5 млн бутылок.