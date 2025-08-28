Автопроизводитель Lotus сократит почти половину штата в Великобритании

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Производитель спортивных автомобилей Lotus планирует уволить примерно 550 сотрудников в Великобритании на фоне сокращения продаж и негативного влияния американских пошлин.

Штат Lotus, принадлежащей китайской Geely, насчитывает порядка 1,3 тыс. человек. Таким образом, численность персонала сократится примерно на 42%.

"После пересмотра стратегических целей и с учетом текущего состояния рынка компания озвучила предложение о реструктуризации, которое включает сокращение до 550 рабочих мест в Великобритании", - говорится в сообщении Lotus.

При этом руководство компании сообщило, что не планирует закрывать свой завод в графстве Норфолк.

Lotus прекратила выпуск автомобилей в середине мая, рассчитывая таким образом сократить излишки запасов. Представитель компании заявил, что производство возобновится в начале сентября.