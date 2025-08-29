Индексы МосБиржи и РТС снизились на 0,8% в начале основной сессии торгов

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов основной сессии на Мосбирже в пятницу снижается, отыгрывая волну распродаж на вечерних торгах накануне из-за усилившихся сомнений в скором мирном урегулировании военного конфликта на Украине, сдерживающим фактором выступает подросшая нефть (фьючерс на Brent торгуется выше $68 за баррель). Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов снизились на 0,8%, лидируют в откате акции "Аэрофлота" (-1,9%), "Русала" (-1,7%), АФК "Система" (-1,6%).

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2889,31 пункта (-0,8%), индекс РТС - 1133,61 пункта (-0,8%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 1,5%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 29 августа, составляет 80,2918 руб. (-15,03 копейки).

Подешевели также акции "Северстали" (-1,5%), "Группы компаний ПИК" (-1,3%), "Норникеля" (-1,3%), "ММК" (-1,2%), Сбербанка (-1,1% и -1% "префы"), "Газпрома" (-1%), "НЛМК" (-1%), "ЛУКОЙЛа" (-0,8%), "Татнефти" (-0,8%), "Интер РАО" (-0,8%), "Роснефти" (-0,7%), "Яндекса" (-0,7%), "Московской биржи" (-0,6%), "Сургутнефтегаза" (-0,6%), "ВК" (-0,6%), "Т-Технологии" (-0,6%), "НОВАТЭКа" (-0,4%), "МТС" (-0,3%), ВТБ (-0,1%), ПАО "Полюс" (-0,1%), "ФосАгро" (-0,1%).

Подорожали "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,3%), бумаги МКПАО "Хэдхантер" (+0,2%).

Накануне на вечерней сессии индекс IMOEX2 локально падал до 2870 пунктов после сообщения французской газеты Le Figaro о мнении канцлера Германии Фридриха Мерца, который считает, что встреча президентов РФ и Украины может не состояться.

"Очевидно, что встречи Зеленского и Путина не будет, хотя Трамп и Путин договаривались о необходимости ее проведения", - заявил Мерц на совместной с президентом Франции Эммануэлем Макроном пресс-конференции.

Журнал The Atlantic сообщил в четверг со ссылкой на источник, что в администрации США считают, что дальнейшее обсуждение вопросов, связанных с украинским урегулированием, не должно вестись публично. По словам собеседника журнала, президент США Дональд Трамп и его команда продолжают переговорный процесс с Киевом и Москвой для поиска решений конфликта.

Кроме того, согласно источникам The Atlantic, американский лидер "в некоторой степени недоволен президентом Украины Зеленским и Европой, поскольку считает их требования нереалистичными". Отмечается, что, по мнению Трампа, Киеву и Брюсселю следует признать, что Украина "в рамках урегулирования конфликта будет вынуждена потерять часть территорий".

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас сообщила в пятницу, что Европейский союз рассматривает применение против России вторичных санкций, схожих с теми, которые уже ввели США.

"Мы работаем над новым пакетом мер, и на столе лежат несколько вариантов. Конечно, сильнее всего их (Россию - ИФ) заденут любые санкции против энергетического сектора и вторичные санкции, которые, например, ввели американцы", - сказала она в пятницу журналистам в Копенгагене в преддверии неформальной встречи министров иностранных дел и обороны стран ЕС.

Кроме того, по словам Каллас, рассматриваются "финансовые ограничения, которые серьезно затрудняют (России) доступ к капиталу".

Комментарии аналитиков

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Алексей Калачев, рынок акций РФ пока не находит поводов для роста на фоне неопределенности по поводу мирного урегулирования конфликта на Украине, выхода неоднозначной статистики и публикации большого количества корпоративных отчетов.

Индекс МосБиржи продолжает консолидацию в широком диапазоне 2600-3000 пунктов. Не сумев убедительно выйти за его верхнюю границу, он в начале текущей недели откатился до уровня поддержки в районе 2860 пунктов, который пока устоял. На дневном фрейме все еще сохраняет силу умеренно восходящий тренд, а это значит, что остаются шансы на возврат рынка к 3000 пунктам, считает аналитик.

По словам аналитиков компании "Цифра брокер", на рынке акций сохраняется боковик, в пятницу интерес будут представлять отчеты по МСФО за I полугодие компаний "Газпром", "ЛУКОЙЛ", "Аэрофлот", ГК "Самолет" и других.

На следующей неделе рынок акций РФ останется чувствительным к внешнему информационному фону. Особое внимание будет приковано к предстоящему визиту президента России в Китай, при этом индекс МосБиржи, вероятно, будет колебаться в диапазоне 2850-2950 пунктов.

Руководитель направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов отмечает, что настроения на рынке акций РФ ухудшились вечером в четверг - в западных СМИ прошли новости, что встреча Путин-Зеленский не состоится, а президент США Трамп в очередной раз высказал недовольство развитием ситуации вокруг Украины. Инвесторы откликнулись на это распродажами акций.

В пятницу рынок акций пытается отыграть потери, индекс МосБиржи будет стараться вновь забраться выше 2900 пунктов. Однако в краткосрочном плане ситуация не меняется - боковик остается в силе, считает эксперт.

"Не исключаем, что вывести рынок из равновесия может визит президента РФ Владимира Путина в Китай. Есть надежды, что будут заключены какие-то договоры относительно поставок энергоресурсов в Поднебесную, и возможно, в другие страны, включая Индию. На этой идее можно очень осторожно и немного прикупить акций "Роснефти", "Газпрома" и "НОВАТЭКа", - считает Антонов.

Начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгений Локтюхов также отмечает, что индекс МосБиржи накануне вечером откатился в диапазон 2850-2900 пунктов - волне распродаж способствовало ужесточение риторики ряда европейских политиков во главе с канцлером Германии Мерцем, затуманивающее перспективы переговорного процесса по Украине и санкционного режима против России. Впрочем, торговые обороты остаются невысокими, поскольку значимых поводов для массированных распродаж по-прежнему нет, считает аналитик.

Учитывая техническую картину и преобладающие среднесрочные ожидания по геополитике, рынок, скорее, настроен на рост и находится в ожидании позитивных новостей. От индекса МосБиржи в пятницу можно ожидать продолжения проторговки диапазона 2880-2950 пунктов, с попытками вновь подняться выше 2900 пунктов. В центре внимания инвесторов остается геополитика, заключил Локтюхов.

Мировые рынки акций

В США индексы акций накануне выросли на 0,2-0,5% благодаря сильным макроэкономическим данным, причем индекс S&P 500 (+0,3%) обновил исторический максимум и впервые превысил рубеж 6500 пунктов.

Министерство экономики США повысило оценку роста американской экономики во втором квартале 2025 года до 3,3% в пересчете на годовые темпы с ранее сообщавшихся 3%. Аналитики, консенсус-прогноз которых приводит Trading Economics, ожидали улучшения оценки до 3,1%.

Участники рынка ждут публикации отчета о доходах и расходах американцев за июль, включающий ключевой показатель инфляции (индекс PCE), отслеживаемый Федрезервом. Эти данные будут обнародованы в пятницу, аналитики в среднем ожидают его роста на 2,9% в годовом выражении.

В Азии в пятницу наблюдается смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,3%, австралийский индекс ASX Australia подрос на 0,02%, южнокорейский Kospi просел на 0,3%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,5%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,8%), слабо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы снижаются на 0,1-0,2%).

Промышленное производство в Японии в июле сократилось на 1,6% по сравнению с предшествующим месяцем после подъема на 2,1% в июне. Эксперты ожидали менее существенного снижения - на 1%. В годовом сравнении промпроизводство в Японии уменьшилось на 0,9% (+4,4% в июне). Розничные продажи в стране в июле упали на 1,6% к предыдущему месяцу. В годовом сравнении продажи выросли 0,3%, тогда как аналитики в среднем прогнозировали подъем на 1,8%.

Промышленное производство в Южной Корее в июле увеличилось на 0,3% к предыдущему месяцу, когда оно выросло на 1,7%, согласно официальным данным. В годовом выражении промпроизводство повысилось на 5% после роста на 1,6% в июне. Аналитики в среднем ожидали подъема на 0,5% в помесячном сравнении и на 4,2% в годовом. Розничные продажи в стране в июле увеличились 2,5% м/м после роста на 0,7% в июне.

Розничные продажи в Германии в июле снизились на 1,5% относительно предыдущего месяца, сообщило Федеральное статистическое агентство страны (Destatis). Аналитики в среднем прогнозировали сокращение на 0,4%, по данным Trading Economics.

Нефть

На нефтяном рынке утром в пятницу цены корректируются вниз после скачка накануне вечером, когда фьючерс на Brent поднимался до $68,7 за баррель.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве составила $68,14 за баррель (-0,7% и +0,8% накануне), октябрьская цена фьючерса на WTI - $64,16 за баррель (-0,7% и +0,7% в четверг).

С одной стороны, трейдеры ждут ослабления спроса на топливо с учетом приближающегося завершения автомобильного сезона в США, с другой - неопределенность вокруг доступности российской нефти на мировом рынке сохраняется, отмечает Reuters.

С начала этой недели как Brent, так и WTI подорожали примерно на 0,6%.