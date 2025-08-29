Поиск

Рубль утром упал в паре с юанем после завершения налоговых выплат месяца

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Китайский юань дорожает на Московской бирже утром в пятницу, рубль слабеет после завершения налогового периода августа. Единый день налоговых выплат в этом месяце пришелся на четверг, 28 августа, когда экспортеры перечисляли в бюджет НДС, НДФЛ, налог на прибыль, НДПИ, акцизы и страховые взносы.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,28 руб. (+4,2 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 4,18 коп. выше уровня действующего официального курса.

"В четверг пара юань/рубль прибавила порядка 0,1%, закончив сессию в районе 11,24 руб./юань. При этом в первой половине дня рубль предпринимал попытки роста, однако уход поддержки национальной валюты со стороны экспортеров, ввиду прохождения вчера пика налоговых выплат, привел к снижению спроса на рублевую ликвидность, в результате чего к концу сессии юань отыграл потери и вышел в плюс. Сегодня ожидаем продолжения тенденции на умеренное ослабление рубля. Покупки в иностранных валютах поддерживает постепенная активизация импорта и ожидание смягчения ДКП на заседании в сентябре. Сегодня эти факторы будут способствовать выходу юаня в верхнюю половину нашего целевого диапазона 11-11,5 рубля. Достижение же юанем его верхней границы ожидаем к концу сентября", - отмечает управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Богдан Зварич.

Цены на нефть

Цены на нефть опускаются утром в пятницу, но завершают неделю в небольшом плюсе.

С одной стороны, трейдеры ждут ослабления спроса на топливо с учетом приближающегося завершения автомобильного сезона в США. С другой стороны, неопределенность вокруг доступности российской нефти на мировом рынке сохраняется, отмечает Reuters.

Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:06 по Москве составила $68,15 за баррель, что на 0,7% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене к этому времени на 0,67%, до $64,16 за баррель.

С начала этой недели как Brent, так и WTI подорожали примерно на 0,8%.

Президент США Дональд Трамп был недоволен ударами РФ по Киеву, однако не удивился такому развитию событий, заявила в четверг представитель Белого дома Кэролайн Левитт.

