Huawei сократила чистую прибыль в I полугодии на 32% и увеличила выручку на 4%

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Китайский производитель телекоммуникационного оборудования Huawei Technologies Co. сократил чистую прибыль в первом полугодии 2025 года на 32% до 37 млрд юаней ($5,17 млрд), говорится в сообщении компании.

Снижение показателя связано, в частности, с крупными расходами Huawei на исследования и разработки (R&D). В первом полугодии они составили 96,9 млрд юаней по сравнению с 88,9 млрд юаней годом ранее.

Выручка компании в январе-июне увеличилась на 4% до 427 млрд юаней, что является максимумом для этого периода с 2020 года.

США ввели запрет на поставки передовых чипов китайской компании еще в 2020 году, и Huawei активно инвестирует в производство микросхем и оборудование для их выпуска, чтобы компенсировать негативные последствия американских санкций.

Компания не дала разбивку результатов по отдельным направлениям бизнеса за первое полугодие.

Huawei Китай США
