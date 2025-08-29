Поиск

Акции "ЛУКОЙЛа" подорожали к уровню середины августа на новостях о погашении "казначеек"

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Котировки "ЛУКОЙЛа" днем в пятницу развернулись вверх против всего рынка и подскочили к уровню середины августа на новостях о планах погашения казначейских акций.

На "Московской бирже" к 13:10 акции "ЛУКОЙЛа" подорожали до 6473 рублей за штуку (+2,3%), объем торгов бумагами НК к этому часу превысил 5,122 млрд рублей.

Совет директоров "ЛУКОЙЛа" признал целесообразным проведение мероприятий, направленных на погашение квазиказначейских акций общества в количестве, не превышающем 76 млн штук, сообщила компания.

При этом при определении рекомендуемого размера дивидендов "ЛУКОЙЛ" не будет учитывать расходы организаций группы на приобретение акций в первом полугодии. То есть они не будут включены в расчет скорректированного свободного денежного потока, добавляет НК.

ЛУКОЙЛ Мосбиржа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Нефтяники получат демпфер по бензину за август, если отсечка будет повышена на 5 п.п.

Нефтяники получат демпфер по бензину за август, если отсечка будет повышена на 5 п.п.

"Мосбиржа" задерживает начало вечерней сессии на срочном рынке до 19:45

ЕК выдвинула предложения по реализации совместной с США декларации о торговле

Продажи коньяка в мире упали на 13,4% из-за снижения спроса в Китае и премиум-сегменте

Продажи коньяка в мире упали на 13,4% из-за снижения спроса в Китае и премиум-сегменте
Хроники событий
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7049 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости403 материалов
Бюджет РФБюджет РФ48 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России93 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2362 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });