Акции "ЛУКОЙЛа" подорожали к уровню середины августа на новостях о погашении "казначеек"

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Котировки "ЛУКОЙЛа" днем в пятницу развернулись вверх против всего рынка и подскочили к уровню середины августа на новостях о планах погашения казначейских акций.

На "Московской бирже" к 13:10 акции "ЛУКОЙЛа" подорожали до 6473 рублей за штуку (+2,3%), объем торгов бумагами НК к этому часу превысил 5,122 млрд рублей.

Совет директоров "ЛУКОЙЛа" признал целесообразным проведение мероприятий, направленных на погашение квазиказначейских акций общества в количестве, не превышающем 76 млн штук, сообщила компания.

При этом при определении рекомендуемого размера дивидендов "ЛУКОЙЛ" не будет учитывать расходы организаций группы на приобретение акций в первом полугодии. То есть они не будут включены в расчет скорректированного свободного денежного потока, добавляет НК.