"ЛУКОЙЛ" планирует погашение квазиказначейских акций

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Совет директоров "ЛУКОЙЛа" признал целесообразным проведение мероприятий, направленных на погашение квазиказначейских акций общества в количестве, не превышающем 76 млн штук, сообщила компания.

При определении рекомендуемого размера дивидендов "ЛУКОЙЛ" не будет учитывать расходы организаций группы на приобретение акций в первом полугодии. То есть они не будут включены в расчет скорректированного свободного денежного потока.

Приобретение акций осуществлялось в 2024-2025 годах.

Компания выплачивает дивиденды дважды в год. Базой для выплат акционерам "ЛУКОЙЛа" служит показатель свободного денежного потока (free cash flow, FCF). Согласно дивидендной политике компании, на дивиденды должно направляться не менее 100% от данного показателя, однако в последние годы к сумме применялись дополнительные корректировки.

До публикации "ЛУКОЙЛом" отчетности за первое полугодие по МСФО и информации о погашении квазиказначейских акций консенсус рынка вокруг промежуточных дивидендов НК составлял 378 рублей/акция. За аналогичный период прошлого года компания выплатила 514 рублей/акция.