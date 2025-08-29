Brent подешевела до $68,19 за баррель

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Котировки нефти продолжают снижаться днем в пятницу и завершают август в минусе.

К 14:23 по Москве октябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,43 (0,63%), до $68,19 за баррель. Октябрьские фьючерсы на Brent торгуются последний день, более активный ноябрьский контракт дешевеет на $0,24 (0,35%), до $67,74 за баррель.

Октябрьские фьючерсы на WTI к этому моменту дешевели на бирже NYMEX на $0,22 (0,34%), до $64,38 за баррель.

Инвесторы опасаются, что предложение на мировом рынке нефти будет превышать спрос в ближайшие кварталы, что приведет к увеличению уровня глобальных запасов топлива.

Кроме того, участники рынка продолжают следить за ситуацией вокруг российско-украинского конфликта. Накануне президент США Дональд Трамп сообщил через своего представителя Кэролайн Левитт, что был недоволен ударами России по Киеву, однако не удивился такому развитию событий.

"ОПЕК+ поставляет на рынок все больше нефти и это поддерживает высокий уровень предложения на фоне опасений по поводу роста американской экономики, - сказал Йенс Педерсен из Danske Bank. - Кроме того, США, похоже, готовы усилить санкции в отношении покупателей российской нефти".