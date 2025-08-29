Поиск

Brent подешевела до $68,24 за баррель

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Цены на нефть опускаются утром в пятницу, но завершают неделю в плюсе.

С одной стороны, трейдеры ждут ослабления спроса на топливо с учетом приближающегося завершения автомобильного сезона в США. С другой стороны, неопределенность вокруг доступности российской нефти на мировом рынке сохраняется, отмечает Reuters.

Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:20 по московскому времени составила $68,24 за баррель, что на $0,38 (0,55%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В четверг эти контракты выросли в цене на $0,57 (0,8%), до $68,62 за баррель.

Более активно торгуемые ноябрьские контракты на Brent подешевели в ходе торгов до $0,39 (0,57%), до $67,59 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене к этому времени на $0,4 (0,62%), до $64,2 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов увеличилась на $0,45 (0,7%), до $64,6 за баррель.

С начала этой недели как Brent, так и WTI подорожали примерно на 0,8%.

Президент США Дональд Трамп был недоволен ударами РФ по Киеву, однако не удивился такому развитию событий, заявила в четверг представитель Белого дома Кэролайн Левитт.

Аналитик Nissan Securities Хироюки Кикукава отмечает сохраняющуюся неопределенность относительно того, ужесточат ли США и Европа санкции в отношении России. В этих условиях трейдеры не хотят открывать крупные позиции, говорит эксперт.

"Мы полагаем, что наращивание добычи странами ОПЕК+ и сезонное снижение активности НПЗ с сентября приведут к росту глобальных запасов нефти в ближайшие месяцы. Мы ожидаем снижения цены Brent к уровню $63 за баррель в четвертом квартале текущего года", - отмечает в свою очередь аналитик по сырьевому сектору Commonwealth Bank of Australia Вивек Дхар.

Brent WTI Дональд Трамп США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Мосбиржа" задерживает начало вечерней сессии на срочном рынке до 19:45

ЕК выдвинула предложения по реализации совместной с США декларации о торговле

Продажи коньяка в мире упали на 13,4% из-за снижения спроса в Китае и премиум-сегменте

Продажи коньяка в мире упали на 13,4% из-за снижения спроса в Китае и премиум-сегменте

Гендиректор РКК "Энергия" опроверг информацию о продаже предприятия

Роспотребнадзор сообщил Wildberries и Ozon о признаках нарушений на их площадках

Роспотребнадзор сообщил Wildberries и Ozon о признаках нарушений на их площадках
Бюджет РФ

Мишустин сообщил, что дефицит федерального бюджета в I полугодии составил 3,4% ВВП

Мишустин сообщил, что дефицит федерального бюджета в I полугодии составил 3,4% ВВП

Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры по поводу изъятия украинской "дочки" Сбера

Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры по поводу изъятия украинской "дочки" Сбера
Хроники событий
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости403 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7047 материалов
Бюджет РФБюджет РФ48 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России93 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2362 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске102 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });