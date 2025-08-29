Brent подешевела до $68,24 за баррель

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Цены на нефть опускаются утром в пятницу, но завершают неделю в плюсе.

С одной стороны, трейдеры ждут ослабления спроса на топливо с учетом приближающегося завершения автомобильного сезона в США. С другой стороны, неопределенность вокруг доступности российской нефти на мировом рынке сохраняется, отмечает Reuters.

Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:20 по московскому времени составила $68,24 за баррель, что на $0,38 (0,55%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В четверг эти контракты выросли в цене на $0,57 (0,8%), до $68,62 за баррель.

Более активно торгуемые ноябрьские контракты на Brent подешевели в ходе торгов до $0,39 (0,57%), до $67,59 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене к этому времени на $0,4 (0,62%), до $64,2 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов увеличилась на $0,45 (0,7%), до $64,6 за баррель.

С начала этой недели как Brent, так и WTI подорожали примерно на 0,8%.

Президент США Дональд Трамп был недоволен ударами РФ по Киеву, однако не удивился такому развитию событий, заявила в четверг представитель Белого дома Кэролайн Левитт.

Аналитик Nissan Securities Хироюки Кикукава отмечает сохраняющуюся неопределенность относительно того, ужесточат ли США и Европа санкции в отношении России. В этих условиях трейдеры не хотят открывать крупные позиции, говорит эксперт.

"Мы полагаем, что наращивание добычи странами ОПЕК+ и сезонное снижение активности НПЗ с сентября приведут к росту глобальных запасов нефти в ближайшие месяцы. Мы ожидаем снижения цены Brent к уровню $63 за баррель в четвертом квартале текущего года", - отмечает в свою очередь аналитик по сырьевому сектору Commonwealth Bank of Australia Вивек Дхар.