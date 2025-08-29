ЧМК в I полугодии получил 3,3 млрд рублей чистого убытка по МСФО

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - ПАО "Челябинский металлургический комбинат" (входит в "Мечел") в январе-июне 2025 года получило чистый убыток по МСФО в размере 3,33 млрд рублей против 147,4 млн рублей чистой прибыли за аналогичный период прошлого года, говорится в отчетности предприятия по МСФО.

Выручка сократилась на 11,7% - до 77,97 млрд рублей, себестоимость - на 11,4%, до 68,12 млрд рублей.

Финансовые расходы выросли на треть - до 15,28 млрд рублей, из которых 15,04 млрд рублей составили проценты по кредитам и займом (11,2 млрд рублей в первом полугодии 2024 года).

Основные финпоказатели ЧМК по МСФО (тыс. рублей):

I полугодие 2025г I полугодие 2024г Динамика Выручка 77 979 928 88 301 800 -11,7% Себестоимость 68 124 967 76 919 043 -11,4% Валовая прибыль 9 854 961 11 382 757 -13,4% Операционная прибыль 140 061 1 436 049 -10,3 раза Прибыль (убыток) до налогообложения (4 306 961) 252 142 Чистая прибыль (убыток) (3 336 961) 147 382

Долгосрочные обязательства ЧМК выросли с 5,95 млрд рублей на начло года до 7,8 млрд рублей на конец первого полугодия 2025 года, краткосрочные обязательства - с 207,188 млрд рублей до 222,05 млрд рублей.

Ранее в отчетности по итогам 2024 года отмечалось, что в результате несоблюдения ограничительных условий и наличия неурегулированных обязательств долгосрочные кредиты и займы в размере 93,3 млрд рублей были реклассифицированы в состав краткосрочных обязательств по состоянию на 31 декабря 2024 года.

ПАО "Челябинский металлургический комбинат" - крупный производитель металлопроката.