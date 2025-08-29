ЧМК в I полугодии получил 3,3 млрд рублей чистого убытка по МСФО
Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - ПАО "Челябинский металлургический комбинат" (входит в "Мечел") в январе-июне 2025 года получило чистый убыток по МСФО в размере 3,33 млрд рублей против 147,4 млн рублей чистой прибыли за аналогичный период прошлого года, говорится в отчетности предприятия по МСФО.
Выручка сократилась на 11,7% - до 77,97 млрд рублей, себестоимость - на 11,4%, до 68,12 млрд рублей.
Финансовые расходы выросли на треть - до 15,28 млрд рублей, из которых 15,04 млрд рублей составили проценты по кредитам и займом (11,2 млрд рублей в первом полугодии 2024 года).
Основные финпоказатели ЧМК по МСФО (тыс. рублей):
|I полугодие 2025г
|I полугодие 2024г
|Динамика
|Выручка
|77 979 928
|88 301 800
|-11,7%
|Себестоимость
|68 124 967
|76 919 043
|-11,4%
|Валовая прибыль
|9 854 961
|11 382 757
|-13,4%
|Операционная прибыль
|140 061
|1 436 049
|-10,3 раза
|Прибыль (убыток) до налогообложения
|(4 306 961)
|252 142
|Чистая прибыль (убыток)
|(3 336 961)
|147 382
Долгосрочные обязательства ЧМК выросли с 5,95 млрд рублей на начло года до 7,8 млрд рублей на конец первого полугодия 2025 года, краткосрочные обязательства - с 207,188 млрд рублей до 222,05 млрд рублей.
Ранее в отчетности по итогам 2024 года отмечалось, что в результате несоблюдения ограничительных условий и наличия неурегулированных обязательств долгосрочные кредиты и займы в размере 93,3 млрд рублей были реклассифицированы в состав краткосрочных обязательств по состоянию на 31 декабря 2024 года.
ПАО "Челябинский металлургический комбинат" - крупный производитель металлопроката.