ТКБ прекратит участие в санации Инвестторгбанка, ее продолжит АСВ

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Транскапиталбанк (ТКБ) прекратит участие в финансовом оздоровлении Инвестторгбанка, санацию кредитной организации продолжит Агентство по страхованию вкладов, сообщило АСВ.

Такое решение совет директоров Банка России принял 29 августа.

ТКБ в соответствии с изменениями в план участия АСВ в предупреждении банкротства Инвестторгбанка прекратит участие в санации в качестве инвестора после принятия органами управления необходимых решений и их реализации.

АСВ самостоятельно продолжит осуществление мер по предупреждению банкротства Инвестторгбанка. Банк продолжит исполнение всех своих обязательств.

Транскапиталбанк является санатором Инвестторгбанка с октября 2015 года. Общий объем финансирования, которое ТКБ получил от АСВ в рамках процедуры финансового оздоровления Инвестторгбанка, составляет 72,4 млрд рублей, говорилось в отчетности ТКБ. Срок погашения займов - 2030 год.

ЦБ обновил план финансового оздоровления Инвестторгбанка в июле 2018 года. В соответствии с утвержденными изменениями банк должен был купить на открытом рынке облигации на сумму, сопоставимую с полученной на санацию финансовой помощью в 72,4 млрд рублей. При этом обновленный план финоздоровления не предусматривал выделение дополнительных средств санатору - Транскапиталбанку.

ТКБ по итогам второго квартала 2025 года занимает 26-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", Инвестторгбанк - 46-е место.